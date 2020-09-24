快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新生代知識型Youtuber Will Shen嬸嬸 分享自學魔術歷程：每天花20小時玩撲克牌

聯合新聞網 / 張瑋珊/即時報導
圖／親子天下提供
圖／親子天下提供

親子天下於23、24日舉行教育創新國際年會，邀請國內外的教育講者聚焦討論疫情下的數位學習。其中24日上午更以「科技助攻下的自主學習力」為主軸，請到新生代知識型Youtuber沈聲瀚分享他的自學歷程。

學習之前要做什麼？「從所有事物當中學習」

沈聲瀚（Will Shen嬸嬸）一開始只是因為對魔術和影像創作非常有興趣，後來自學也常拍片教大家表演魔術，沒想到意外走紅成為近25萬粉絲訂閱的人氣Youtuber。

他回想自己的心路歷程，發現讓學習成長的效率變高、範圍變廣其中的關鍵，就是「從所有事物當中學習」。

為何要從所有事物當中學習？他談到自己的興趣十分廣泛，橫跨各種領域，喜歡攝影時可以用自己的視角、世界觀，用影像的方式記錄下來，他認為如果發自內心地想拍好一個人、食物、風景，照片背後就有拍攝的動機，找到欣賞它的方式比起單純為了追求美有趣得多，也成為了一個「興趣」。

有了興趣後自然會想再多去了解、嘗試更多相關的事物，換成技能來說，就會想去練習某項技能，此時也不再只是練習，而是去做「喜歡的事」，這樣的過程中又會吸收、獲得許多新的資訊。當對一件事感興趣或是感受到其中的要領也就有了去做的動力。

除了攝影之外，他還喜歡調酒，從一開始以為調酒很簡單，實際去做後發現雖然是一樣的步驟但會因為材料、每位調酒師的個性和作法而不同，當他了解到這件事之後並從中感到樂趣，開始去查各種資料。

他表示現在的社會透過科技可以得到的資源太多，自己都從YouTube學，也是最有效率的自主學習，他笑稱自己就是從YouTube畢業的。滑雪也同樣是他的興趣之一，為了讓大家也喜歡滑雪，而去考了滑雪證照。

接著話題轉向他擅長的魔術，因為有興趣而剛接觸的時候，每天花20個小時左右，手裡拿著撲克牌玩，只有洗澡睡覺的時候放在一旁，也為了看更多國外的魔術教學，自學了最討厭的英文。不過他特別提到那時的學習和補習班、學校的學習不一樣了，有了學習的動機，變得相當順利，也從中發現學英文帶來的好處。

學會一些魔術之後想變給更多人看，於是拍影片分享給親朋好友，卻因此誤打誤撞成為了Youtuber。在自主學習上有許多感想，他提到「每個成功學習的背後，都有一個原因在刺激一個人的求知慾和學習動力」，當養成學習習慣之後，從各式各樣有效率的學習，就不是一件很難的事。要如何從所有事物當中學習？首先要先學會「欣賞它的方式」。

攝影 自主學習 親子天下 108課綱 魔術

相關新聞

副校長也是兼任！大專編制外師增 教團籲立法保障權益

大專校院聘用編制外專案教師的比率漸增，108學年全國23所學校專案教師占比逾二成。全國私校工會昨舉行記者會表示，康寧大學...

肌萎症高中生用文字刻劃夢想 獲新北語文競賽第一名

新北市丹鳳高中學生黃宥嘉罹患肌肉萎縮症，喜愛寫作的他，因為肌萎症萎縮不便沒辦法自己寫字，只能用打字參加比賽，在打字過程中...

新生代知識型Youtuber Will Shen嬸嬸 分享自學魔術歷程：每天花20小時玩撲克牌

親子天下於23、24日舉行教育創新國際年會，邀請國內外的教育講者聚焦討論疫情下的數位學習。其中24日上午更以「科技助攻下的自主學習力」為主軸，請到兩位新生代知識型Youtuber沈聲瀚、陸子淵分享他們的自學歷程...

睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒...

繪本洗腦孩子變同志？《國王與國王》下架事件省思性平教育

這些團體話鋒一轉，表明《國王與國王》有把小孩「洗腦成同志」的疑慮，並指出過早替小孩子貼標籤，變成誘發孩子往性別多元的方向發展。隨著這些抗議遍地烽火，部分地方政府也「從善如流」收回繪本，貼上提醒語才得以重新上架。

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

教育大愛菁師獎 63名教師展現教育愛獲表揚

有「民間師鐸獎」之稱的第九屆教育大愛菁師獎今頒獎，共63名教師獲獎。主辦此獎的陳玲基金會董事長李棟樑表示，前線的教育工作...

啟動數位思辨力 葉丙成：閱讀不重量多 擷取、統整、反思才是關鍵

提到數位素養，家長最擔心的是孩子長時間「黏」在3C產品上玩遊戲、聊天，在「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」這場論壇中，集合了數位媒體、學校和線上數位學習及資訊安全三個面向的意見，告訴家長「閱讀」其實是數位素養的基礎。

PISA負責人：AI時代要成為一等人類 而非二等的機器人

COVID-19（新冠肺炎）疫情為教學現場帶來什麼變化？目前人在法國的OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀（Andreas Schleicher），23日參與《親子天下》2020教育創新國際論壇時，透過連線分享，他提醒，在AI時代，知識只是起點，學生擁有耐挫力才是學習關鍵。

如何培育下一代的科技思辨力 葉丙成：不要把3C視為洪水猛獸

親子天下2020教育創新國際年會舉辦一系列的國際論壇，其中23日下午C場請來LINE台灣董事總經理陳立人、BoniO lnc./PaGamO執行長葉丙成、iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐親臨現場，以及日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵的遠距視訊，透過個別演講和集體與談的方式，共同探討「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」。

數位教學門檻不在設備 而是老師願意跨出第一步

原本數學老是考零分的小五學生，進步到二十分，孩子一句話「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源決心用平板電腦改變全世界。這是真實發生在台灣各個角落的故事，也激勵更多教師，勇敢跨出數位學習的第一步。

熱門新聞

獨／生源年減600人 中華科大職員砍薪1成 約聘師遭裁員

私大寒冬 教師拒減薪就不發薪

獨／學校午餐肉品標產地？ 基層哀號：末端如何稽查

稻江學院傳不開課逼退300名師生 教育部回應了

台哥大總經理林之晨：不要再交功課了 發表在網路上吧

五專夾縫求「生」 致理近年都招滿額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。