新生代知識型Youtuber Will Shen嬸嬸 分享自學魔術歷程：每天花20小時玩撲克牌

親子天下於23、24日舉行教育創新國際年會，邀請國內外的教育講者聚焦討論疫情下的數位學習。其中24日上午更以「科技助攻下的自主學習力」為主軸，請到新生代知識型Youtuber沈聲瀚分享他的自學歷程。

學習之前要做什麼？「從所有事物當中學習」

沈聲瀚（Will Shen嬸嬸）一開始只是因為對魔術和影像創作非常有興趣，後來自學也常拍片教大家表演魔術，沒想到意外走紅成為近25萬粉絲訂閱的人氣Youtuber。

他回想自己的心路歷程，發現讓學習成長的效率變高、範圍變廣其中的關鍵，就是「從所有事物當中學習」。

為何要從所有事物當中學習？他談到自己的興趣十分廣泛，橫跨各種領域，喜歡攝影時可以用自己的視角、世界觀，用影像的方式記錄下來，他認為如果發自內心地想拍好一個人、食物、風景，照片背後就有拍攝的動機，找到欣賞它的方式比起單純為了追求美有趣得多，也成為了一個「興趣」。

有了興趣後自然會想再多去了解、嘗試更多相關的事物，換成技能來說，就會想去練習某項技能，此時也不再只是練習，而是去做「喜歡的事」，這樣的過程中又會吸收、獲得許多新的資訊。當對一件事感興趣或是感受到其中的要領也就有了去做的動力。

除了攝影之外，他還喜歡調酒，從一開始以為調酒很簡單，實際去做後發現雖然是一樣的步驟但會因為材料、每位調酒師的個性和作法而不同，當他了解到這件事之後並從中感到樂趣，開始去查各種資料。

他表示現在的社會透過科技可以得到的資源太多，自己都從YouTube學，也是最有效率的自主學習，他笑稱自己就是從YouTube畢業的。滑雪也同樣是他的興趣之一，為了讓大家也喜歡滑雪，而去考了滑雪證照。

接著話題轉向他擅長的魔術，因為有興趣而剛接觸的時候，每天花20個小時左右，手裡拿著撲克牌玩，只有洗澡睡覺的時候放在一旁，也為了看更多國外的魔術教學，自學了最討厭的英文。不過他特別提到那時的學習和補習班、學校的學習不一樣了，有了學習的動機，變得相當順利，也從中發現學英文帶來的好處。

學會一些魔術之後想變給更多人看，於是拍影片分享給親朋好友，卻因此誤打誤撞成為了Youtuber。在自主學習上有許多感想，他提到「每個成功學習的背後，都有一個原因在刺激一個人的求知慾和學習動力」，當養成學習習慣之後，從各式各樣有效率的學習，就不是一件很難的事。要如何從所有事物當中學習？首先要先學會「欣賞它的方式」。