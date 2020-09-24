每一個學生都不放棄！ 嘉義市教師推「減C」獲表揚

嘉義市教師節表揚大會今天在南興國中道生館舉行，其中北興國中主任羅俊明獲推動「會考減C」，讓孩子在第8節接受補救教學課程，每一個學生都不放棄，獲今年教育部頒發師鐸獎，今天再獲市長黃敏惠表揚嘉市特殊優良教師。

大會表揚特殊優良教師35名，4名老師獲資深優良教師、優良教保人員4位、服務滿10年以上資深優良教師152位。羅俊明20年的教書生涯，對學生因材施教，努力開發符合數理資優班學生學習的教材，並屢在全國性數學競賽及科展得獎。

羅明俊說，因數理資優班每個孩子的特質都不同，加上坊間教材較缺乏，因此協助規畫一系列課程與教材；另外「減C」的C就是待加強部分，讓孩子接受補救教學課程，因此在會考成績有大幅進步，減C方面有亮眼表現。

羅俊明的學生蕭文彥目前是民生國中數學老師，特地前來獻花祝福，蕭表示，羅老師是自己當老師這條路上的燈塔，在以前非常重視成績的年代，羅老師當時就不會公告個人排名，身為他的學生實在是很幸運。

「老師是希望工程師」，黃敏惠表示，她認識羅俊明已久，時常在科展、獲獎等場合看到他的身影，現在他已經桃李滿天下了，家長也相當感恩，就是支持教育人員往前走最大的動力。