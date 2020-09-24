如何培育下一代的科技思辨力 葉丙成：不要把3C視為洪水猛獸

親子天下2020教育創新國際年會舉辦一系列的國際論壇，其中23日下午C場請來LINE台灣董事總經理陳立人、BoniO lnc./PaGamO執行長葉丙成、iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐親臨現場，以及日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵的遠距視訊，透過個別演講和集體與談的方式，共同探討「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」。

疫情加速數位轉型 我們準備好面對了嗎？

新冠肺炎疫情讓全球人類的工作、學習或人際互動帶來很大改變，陳立人觀察到疫情加速了數位轉型，「但我們是否已經準備好面對加速轉型的社會呢」？隨著網路傳輸速度的加快，訊息的傳播效率也同時提高，然而LINE作為通訊軟體，在尊重消費者隱私前提之下，是沒辦法去分辨訊息的對錯好壞。

陳立人表示，「我們能做的，就是提升所有用戶的判斷能力以及在數位社會裡所需要的素養，進而提高整個社會對於數位和網路所帶來的副作用的抵抗力」。因此LINE也跟行政院即時新聞澄清中心、警政署165反詐騙等單位合作，並在「LINE TODAY謠言破解專區」刊登訊息查證官方帳號裡面查證的結果，從而培養用戶的判斷能力。

為了讓學校老師和家長可以運用這些工具來教育下一代，LINE選擇跟PaGamO合作，透過PaGamO平台本身的遊戲特性，來培養孩子們的媒體素養力。讓孩子在看到一些未經查證的消息時，可以先冷靜思考和判斷，再決定是否全盤接受陌生訊息。同時，LINE也和iWIN網路內容防護機構合作，期許增加兒少保護和性剝削的群眾意識，致力提升這個時代民眾所該具備的「科技素養」、「媒體識讀」和「數位世代思辨力」。

家長與其擔心 不如培養孩子的思辨能力

本身也是一名兒少家長的黃益豐發現，很多父母是孩子使用3C科技的啟蒙者，卻也是最擔憂孩子會遇到人身安全的人。畢竟現今的網路世代充斥著性、色情和暴力，不少家長擔心孩子會被陌生人誘拐離家、性侵或詐騙。然而黃益豐認為，家長的擔憂有很大一部分來自於跟孩子之間的數位落差所產生的數位代溝，與其擔心孩子會面臨危險，倒不如教孩子做好隱私的保護和培養思辨能力，如此才能做好資訊過濾。如今使用網路和3C科技的年齡下降已成為必然趨勢，他呼籲師長給下一代的「素養紮根必須提早」，同時家長本身不能恐懼科技，唯有近用科技，才能教育孩子建立正確的上網觀念。

老師要懂得當終身學習者

遠在日本的陳巧茵與現場來賓進行視訊交流，她提到有別於傳統教學，當今老師不一定是學生唯一的資訊來源，整個世界在快速轉變，每一位老師都要培養自身的科技素養，要對科技的學習有興趣，並且主動積極學習，否則老師間的程度有差異，教給下一代的資訊也會有落差。她舉出美國國際教育技術協會（ISTE）提到的課程標準規模，科技時代教育工作者可分為7大類︰

A. 學習者︰老師不斷接受新的訊息，當終生學習者，給孩子做榜樣，同時透過網路關係，跟其他老師保持一個同步學習。 B. 領導者︰讓老師跟其他老師一起作分享，實體帶領老師互相學習和幫忙，老師們之間要有一個學習社群（Learning Community）。 C. 數位公民︰建立一個學習的文化，一直保持好奇心與批判性思維，尊重和保護智慧財產權。 D. 合作者︰希望老師們可以空出時間，在繁忙工作中跟同事們做溝通，並且主動去跟外面世界接觸，把真實世界的人事物資訊帶進教室裡面。 E. 設計者︰以每個孩子的差異和需求，去設計不同的學習體驗，鼓勵孩子成為一個設計者或創作者，而不只是知識、資訊的被動接受者。 F. 促進者︰培養不同文化，讓孩子有機會學習自主獨立，自己去發展和問問題並表達想法。 G.分析者︰大量蒐集數據，用科學方法了解每位孩子的程度在哪裡，從而設計下一個學習點，運用科技科學的方法做評估。

陳巧茵補充，21世紀的老師要懂得當一個終身學習者，並且利用數位化學習來激發學生學習潛力，進而促進學生｢理解和分享｣。

不要把網路和數位3C 視為洪水猛獸圍堵

身為兩個孩子的父親，葉丙成呼籲時下父母在教養觀念上，「不要把網路和數位3C視為洪水猛獸圍堵，這麼做對孩子的未來是很危險的」。他以自身在台大電機系教書多年的經驗為例，指出很多被校方退學或二一的學生，都是從小被父母禁止使用電腦，等到離家上大學擁有人生第一台電腦，才發現原來網路世界這麼精彩，沉迷其中甚至「臨老入花叢」無法自拔。葉丙成補充，很多從小被父母限制使用3C的孩子，長大後不僅自我管控的能力出問題，將來運用數位科技的能力也比別人差，這對孩子的危害是很大的。

葉丙成創辦PaGamO，將電競結合教育，曾有孩子寫信給他表示，因為PaGamO使得國中會考考了5A+，因為三年來在平台上面做了一萬多題學科題目。這讓葉丙成反思，既然已經把孩子玩遊戲的時間「偷過來」做學習上的事情，是否還能再為孩子們的數位素養做些什麼？於是PaGamO後來跟LINE合作「真假糾察隊」，讓大家去查證網路謠言真假，也設置QR-Code讓孩子進一步了解謠言真假的原因。

此外，行政院於105年8月1日正式成立｢資通安全處｣，也舉辦｢CS資安防衛戰｣活動，藉由PaGamO平台進行線上知識問答，以攻佔領地的遊戲形式，提升民眾資通安全意識。又跟iWIN合作，推動網路安全、網路霸凌、網路個資保護等議題，透過巡迴校園宣導或辦理大型活動的方式，推廣學生及大眾了解網路的本質，培養正確的網路使用態度，全面性幫孩子培養網路素養。

現場有聽眾詢問家長可以怎麼做來教出具備「科技素養」、「媒體識讀」和「數位世代思辨力」的下一代，對此葉丙成表示閱讀是最佳方法，然而光閱讀是不夠的，還要做到「擷取+統整+反思」，在閱讀過程中不斷問自己問題，被自己的問題打中，進而做出統整和反思。黃益豐指出，給孩子上網不是壞事，最重要的是家長願意陪伴孩子一起上網，並聆聽孩子分享玩網路遊戲的心得。他和葉丙成一致認為，與其擔心和限制孩子，倒不如營造良好的親子溝通關係，一起學習成長，教會孩子自我保護與思辨能力，從而培養出有競爭力的下一代。