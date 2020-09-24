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菁師獎讚民間師鐸 馬：師表應入祀孔廟

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
前總統馬英九（左）菁師獎頒獎典禮時強調，台灣最珍貴的就是人才「腦礦」，教育是國力的根本，因此更要尊敬老師。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
前總統馬英九（左）菁師獎頒獎典禮時強調，台灣最珍貴的就是人才「腦礦」，教育是國力的根本，因此更要尊敬老師。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「台灣最珍貴的就是人才『腦礦』，教育是國力的根本，因此更要尊敬老師！」前總統馬英九24日出席菁師獎頒獎典禮時強調，除了對現有的優秀老師們要表揚，也應該推崇已過世的萬世師表，入祀孔廟以隆重紀念。前教育部長吳清基則說，菁師獎可說是「民間師鐸獎」，肯定老師對弱勢學童付出的教育大愛。

傳世師表應入祀孔廟

馬英九回憶，當年他與名作家湯馬斯·佛里曼在總統府的15分鐘對談中，佛里曼曾驚嘆台灣人口那麼少，但卻能創造4,000億的外匯存底；可見台灣不太產礦，卻擁有豐富的「腦礦」。馬英九回答說，台灣天然資源不多，天然災害卻不少，最大本錢就是高品質紮實的教育，讓他當年飛往哈佛留學時，與全世界的學生相比，也不會感覺遜色。

「我當台北市長時都親任祭孔大典主祭官，就是希望發揚儒學。」馬英九說，清代陳維英在艋舺開設學海書院，讓台北成為「三步一秀才，五步一舉人」的士林寶地。「我覺得故去的偉大師表應該入祀孔廟，繼續被人們所緬懷紀念。」當年他這麼建議，但主管的內政部（而非教育部）卻覺得多一事不如少一事，現在他仍呼籲能實現這個建議。

用心付出教育弱勢

「那瑪夏國中是我們的家！」得到菁師獎的高雄那瑪夏國中主任曾建瑋服務超過15年，民國98年莫拉克風災重創那瑪夏聯外道路，為了說服學生家長讓孩子下山讀書，曾老師花了9天跋山涉水逐戶訪視，並冒險返回被土石流沖入的學校辦公室搶救電腦，帶了42個孩子下山安置，準備開始新學期；親友一直找不到他，一度還將他報案為失蹤人口，以為他遭遇了不測。

另一位得主台北市景文高中特教組長吳麗明本身也是身心障礙學童的母親，105年班上有位林同學因呼吸衰竭送醫急救，歷經插管氣切等治療，仍須持續住院無法回到學校上課，吳老師特別幫她規劃了「一個人的畢業典禮」，蒐集了她在學校的生活點滴及師長們的祝福，並頒發畢業證書，之後每年都去醫院探視；在努力練習下，氣切的林同學已能用語言表達對老師的感謝。

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