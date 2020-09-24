國際資訊奧林匹亞落幕 我選手排名全球第6

我國參加今年第32屆國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報，教育部表示，在87國共343名參賽學生中，我國四名代表參賽學生總計獲得三銀一銅，是四名學生全都獲獎的18國之一，國際排名以獎牌積分計算為並列第六名。選手包括建國高中楊承澔、竹科實中陳冠辰、台南一中曹宸睿、建中林秉軒。

教育部表示，今年負責選、培訓工作及輔導團隊，由國內大學10多個教授、學者組成，歷經海選、初選、複選及決選等四階段，從2045名學生當中選出四名代表我國參加比賽。

國教署說，代表團由台灣師範大學副校長李忠謀擔任團長，台師大副教授王弘倫、交通大學教授蔡錫鈞分別擔任領隊及副領隊，並由中正大學教授吳邦一協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。我國選手9月13日到20日在國內參加線上賽，大會於新加坡當地時間9月23日下午9時30分舉行閉幕暨頒獎典禮。

教育部指出，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科兩種以上獎項者，擇最高獎額辦理。