Google助教育數位轉型 教師研習計畫拓展至全台

為幫助更多教師與學校建立系統性數位教學模式，Google今天宣布數位教育教師研習計畫拓展至全台灣，今年底前將在台舉辦逾30場Google for Education線上及線下數位教育研習課程。

Google for Education線下課程將拓展至台北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、台中市、彰化縣、高雄市等8個縣市的高中及國中小學校園，預計培育全台近3000位教育者，持續落實「Google 2020智慧台灣計畫」協助教育數位轉型的目標。

Google台灣董事總經理馬大康表示，Google看見教育單位持續朝數位轉型努力，越來越多教育者更願意嘗試數位教學。很高興能將數位教育教師研習計畫拓展至更多縣市，依照教師們對數位工具熟悉程度，提供適合的研習課程，讓有興趣的教師能更加善用科技輔助教學，啟蒙學生探索知識的能力。

根據Google說明，在推廣數位教育的過程中，由於各縣市教育局與學校在數位教育的重點發展目標不同，因此Google推出符合不同需求的入門及進階研習課程內容，結合線上及線下方式，讓更多教育者學習數位教學工具的使用。

Google for Education數位教育教師研習計畫將開設多元課程，包括幫助更多初次接觸G Suite的教育者熟悉操作的「初階新手村」、邀請已使用G Suite工具的老師進行分享的「專案工作坊」，以及帶領老師熟悉G Suite工具的「Google認證教育家線上認證班」。