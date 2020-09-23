稻江學院傳不開課逼退300名師生 教育部回應了

位於嘉義縣的稻江科技暨管理學院，今年5月宣布停辦，引發師生抗爭，全案遭教育部駁回。但有媒體指出校方陽奉陰違，出招逼退3百多名師生，例如故意提高門檻讓課開不成；逼學生搬出2人1間的宿舍，改住6人1間的老舊宿舍等。教育部今天表示，已於22日行文要求改善，督促校方維持正常的辦學品質。

教育部表示，目前已要求稻江學院，必修課程有1人選課就應開課，選修課程5人以上選課應開課；未在開課清單內的課程，如果有5人以上連署，也要開課。

學生住宿議題，教育部經向校方瞭解，這學期有25名學生住宿，現況為2人共住一間6人雅房，衛浴設備位於房外。教育部要求校方安排每日公共區域清潔，延長熱水供應時間，並補足欠缺設備如洗衣機等。

教育部也督促校方發放新學期的教師聘書，以及依規定遴聘適當人員擔任主管，避免一人兼任多職的狀況。對於代理校長已超過代理期限，教育部也要求董事會繼續辦理遴選。

教育部也表示，稻江的停辦計畫已遭退回，但部分學生表達無論停辦或停招，都會影響權益，教育部已於8月底提前安置425名學生。同時要求校方轉知全體學生「維護受教權益公告」，使學生完整瞭解自己的權益。