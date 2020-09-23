獨／生源年減600人 中華科大職員砍薪1成 約聘師遭裁員

私立大專不敵少子化海嘯，中華科大也傳出裁員及教職員減薪。本報獨家掌握，該校10月起，月薪3萬5000元以上的專任職員，全面減薪一成；各職等專任教授也提高基本授課時數；且有10位約僱人員及3位約聘教師被裁員。校方表示，主因是少子化生源減少，學校必須減少人事支出，但措施一切合法。

據中華科大校內職員表示，該校109學年度起，先公告教職員工優退方案，到9月之後，陸續裁撤約聘或契約教職員及工讀生，專任教職員也面臨減薪或基本鐘點調整困境。

該職員表示，學校近日通過校務會議及董事會議，各職等專任教授基本授課時數提高，例如正教授從8小時增為9小時，副教授9小時增為10小時，助理教授10小時增為11小時，講師11小時增為12小時，「等於變相減薪」。

另外約僱職員及約聘教師也受到裁撤，共計10位約僱人員、3位約聘教師被資遣。學校表示，已依照「勞基法」規定提前1個月預告，且每周給予2天謀職假。

至於專任職員，校方表示，職員薪資組成為本俸、專業加給及津貼，若月收入達3萬5000元以上者，將進行減薪1成，減薪項目為專業加給。學校已於9月10日召開編制內員工薪資調整說明會。

中華科大主秘傅彥凱表示，少子化生源減少，該校學生總數每學期約減少600多名學生，從106學年度6673人，預估109年全校可能剩下4500人。生源減少也導致學雜費收入銳減，為永續經營，占比最高的人事費用必須刪減，但流程一切合法。

至於後續會否擴大裁員及減薪？傅彥凱表示，要視109學年度註冊率而定，若狀況良好，減薪部分會調漲回來，「不會再有後續動作」。