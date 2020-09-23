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林口身障生遭同學脅逼付錢 霸凌者竟也是特殊生

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市林口區一名家長今在臉書心痛PO文，指就讀國小、身心障礙的兒子遭同學強拉到超商，逼迫他用僅有的晚餐錢買零食。圖／翻攝自林口大家庭LinKou-Family
新北市林口區一名家長今在臉書心痛PO文，指就讀國小、身心障礙的兒子遭同學強拉到超商，逼迫他用僅有的晚餐錢買零食。圖／翻攝自林口大家庭LinKou-Family

新北市林口區一名家長今在臉書心痛PO文，指就讀國小、身心障礙的兒子遭同學強拉到超商，逼迫他用僅有的晚餐錢買零食，令家長氣得到警局報案。對此校方回應，該名霸凌的學生也是一名特殊生，已告知家長並啟動霸凌小組調查，後續將配合警方釐清案情。

該家長指出，兒子昨晚回家吐露「被欺負」，追問之下才得知，兒子放學時在校門口被某班同學拉到超商，要他用僅有的晚餐錢買零食，對方不但高兒子一個頭，更恐嚇若不從，就要吿學務處，「那畫面活生生就像是一個慣犯的伎倆」。

家長表示，已帶著兒子到警局報案，她也心痛地說，「不是說反霸凌、保護特教生嗎？不知道這樣的孩子比例有多少，又霸凌了多少孩子」，希望藉由披露此事，幫助更多正在受霸凌或是霸凌別人的孩子，「作為身障者的母親，我的心痛和po文所需要的勇氣，不言而喻」。

校方回應，已掌握到該名霸凌學生的身分，並通知家長、啟動霸凌小組調查，由於霸凌者也是特殊生，較難控制自己的行為，對於金錢又特別敏感，即便家長有給足夠零用錢，仍然常要求別人買東西給自己吃，不是第一次發生類似狀況，將持續輔導雙方學生，並配合警方調查。

林口警分局表示，因雙方當事人都未滿12歲，已通報校方與教育局介入處理；教育局表示，將責成該校依規定啓動霸凌事件調查處理程序，並結合親師及學輔人員共同合作，積極後續輔導，並辦理師生霸凌防制宣導及研習。

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