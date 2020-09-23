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高雄外籍教師增能過中秋！剝袖子吃月餅融入雙語教學

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局長謝文斌（右）邀高雄美國學校校長Dr.Ben Ploeger（左），以「培養21世紀需具備能力」為題演講，希望在高雄服務的外師能以宏觀的視野帶領高雄學子們探索未知、迎向挑戰。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌（右）邀高雄美國學校校長Dr.Ben Ploeger（左），以「培養21世紀需具備能力」為題演講，希望在高雄服務的外師能以宏觀的視野帶領高雄學子們探索未知、迎向挑戰。記者徐如宜／攝影

為了讓外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，高雄市教育局長謝文斌今天送給外師月餅，一起品嘗柚子，外師對台灣人的「柚皮帽」覺得新鮮有趣。教育局並邀請高雄美國學校校長Dr.Ben Ploeger擔任專題講座，安排外籍教學人員在職增能研習活動。

謝文斌表示，高雄市109學年度「雙語特色學校計畫」，全市共有82所國中小參與，以一校獨聘、跨校共聘等方式，引進外籍教學人員50人，分別進行跨領域、主題式雙語教學。透過跨文化生活學習經驗與教學模式，帶動學校與周邊社區，共同營造英語學習風氣，提升國中小學生英語學習興趣與能力。

外師活潑的教學方式，讓課堂歡笑聲不斷。鹽埕區忠孝國小外師馬珍Meghan Carroll Quinn來自美國，她到台灣就愛上高雄，目前與夫婿和小孩定居於高雄。馬珍說，喜歡高雄人的熱情與好客，尤其看見「老外」面孔常會主動協助，教孩子英文主要就是開心學習，不要讓學生害怕抗拒。

在苓雅區成功國小任教的外師大衛David Aron Jones來自英國，他覺得高雄人友善熱情，所以愛上了高雄的小吃與風光，並把高雄之美介紹給英國同學。他教學用心認真，協助成功國小學生英文能力明顯提升，也希望能讓更多學生愛上英文。

高雄美國學校校長Dr.Ben Ploeger以「培養21世紀需具備能力」為題演講，希望在高雄服務的外籍教學人員，能以宏觀的視野帶領高雄學子們探索未知、迎向挑戰。

為強化外籍人員教學專業知識，教育局特別安排在職增能課程共11場次，除增進外師對教學環境，以及在地文化瞭解外，也透過外籍人員與本國教師間回饋交流，分享課程教學經驗，以提升雙語教育教學品質。

謝文斌表示，高雄市全面推動雙語化國際教育，以兼具在地化與國際化的教學視野，建立學科學習新模式。未來將持續強化雙語教學、辦理多元主題雙語營隊、英語行動車計畫、加強與海外學校連結，營造跨域英語學習情境，從主動學習培養國際化人才。

外師對台灣人的「柚皮帽」覺得新鮮有趣。記者徐如宜／攝影
外師對台灣人的「柚皮帽」覺得新鮮有趣。記者徐如宜／攝影
為了讓外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，高雄市教育局長謝文斌（前右）送給外師月餅，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
為了讓外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，高雄市教育局長謝文斌（前右）送給外師月餅，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
為了讓外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，高雄市教育局長謝文斌（前右）送給外師月餅，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
為了讓外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，高雄市教育局長謝文斌（前右）送給外師月餅，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
外籍教師感受高雄溫馨與熱鬧的中秋氛圍，一起品嘗柚子。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌（中）祝外師Meghan（左）與David（右）中秋快樂。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌（中）祝外師Meghan（左）與David（右）中秋快樂。記者徐如宜／攝影

教育局 高雄市 英國

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