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未兼主管職薪資減半 聖約翰大學受害教師教部靜坐抗議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高教工會與聖約翰大學教師在教育部門口靜坐，指控校方要求未兼任主管的教師同意薪資減半，並取消例行發給的學術研究加給。記者潘乃欣／攝影
高教工會與聖約翰大學教師在教育部門口靜坐，指控校方要求未兼任主管的教師同意薪資減半，並取消例行發給的學術研究加給。記者潘乃欣／攝影

高教工會與聖約翰大學教師今天在教育部門口靜坐，指出校方今年8月趁校內例行的教師重新續聘程序，要求未兼任主管教師同意薪資減半，並取消例行發給的學術研究加給。他們要求教育部立刻對校方開罰，償還教師全薪，並撤換嚴重違法的校長，以及解除董事職務，改派公益董事。

陪同來抗議的高教工會表示，聖約翰大學過半數、約30多名重新續聘的基層教師，在工會協助下拒絕簽署校方發的「減薪同意書」，並要求該校依照教師待遇條例規定「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」，應按月發放正常全薪。不過聖約翰校方竟告知教師「若不接受減薪，就不發薪」然後開始惡意欠薪，使教師們今年8月、9月的薪資至今一毛未領，已欠薪達兩個月。

高教工會表示，聖約翰截至今年7月底仍有20億元資產，現金3億元以上，學生約3000人，絕非無力正常發薪。但新聘校長黃宏斌為配合董事會意志，一方面攏絡一級主管，若配合打壓教師就給予全薪與職務加給，甚至校長自肥每月領取22萬元以上的高薪；另方面威逼基層老師簽署減薪同意書，才發放薪資，不然就惡意欠薪，教育秩序大亂。

高教工會批評教育部不作為，截至目前為止，教育部未依「教師待遇條例」第23條對聖約翰開罰，也未依「私立學校法」第25條解除違法董事職務、改派公益董事，或依第43條第3項、第54條第1項撤換嚴重違反教育法令的校長。種種消極不作為，已成私校壓榨基層教職員生的幫兇。

教育部 高教 薪資

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