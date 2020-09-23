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打造技職求學環境 職探往下延伸到小學高年級

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北成立醫護類職業試探中心，全市七大類職探中心到位，提供中小學生五年一貫全面職業試探的機會。圖／教育局提供
新北成立醫護類職業試探中心，全市七大類職探中心到位，提供中小學生五年一貫全面職業試探的機會。圖／教育局提供

新北市教育局翻轉技職教育，啟動4年4億元投資計畫，今年起提出技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制，只要獲國際技能競賽金牌，可加碼120萬元獎助金，配合建教合作圓夢獎學金400萬元，職業探索也全面往下延伸到國小高年級。

國教署日前公告「108年辦理技術及職業教育獎勵案」，新北市連3年獲優等及100萬元獎勵金，教育局今天在市政會議獻獎，並勾勒2030年新北市技職教育願景。

教育局長張明文說，市府推動4年4億元技職人才培育計畫，專業技職要培育8項全國頂尖群科，建立技職產學大聯盟，去年全國技能競賽拿下3金2銀4銅，今年進一步獲得8金6銀6銅，獲獎人數也多1倍。

張明文說，以前的年代，技職生覺得丟臉常把書包背反，過去只重視學術型的孩子，忘了技職型的孩子，未來方向要朝向專業頂尖，解決社會問題，預做職業探索，未來要訓練學生掌握職場英文。

新北市今年成立醫護類職業試探暨體驗教育中心，今年7月完成九大分區七大類職探中心，結合25所公私立技高開辦新興產業職探課程，提供全市國中小學生五年一貫全面職探機會，辦育樂營提供約1萬2000人次體驗，及早確認職涯方向。

侯友宜以技職生自許，認為讓孩子找到自己的性向最重要，新北市的目標是邁向國際競賽，期待打造新北技職學子成為具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才，讓孩子努力被看見。

他說，要及早確立孩子的理想目標，永不改變，他是技職教育出身的警校畢業生，未來期待職人文化可獲尊重，如日本壽司之神小野二郎、車神舒馬赫、台灣吳寶春等，不是頭銜有「博士」2字就尊重。

新北109學年啟動技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制，學生獲得路小技能競賽金牌，最高可加碼120萬元獎助學金。圖／教育局提供
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新北結合三鶯文創整合計畫，打造八年一貫金工珠寶產業創新專班。圖／教育局提供
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教育局 侯友宜

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