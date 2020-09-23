教師節表揚大會 翁章梁宣布提前發放考績獎金

教師節將近，嘉義縣政府上午在創新學院舉行教師節慶祝大會，表揚2位師鐸獎得主、10位杏壇芬芳獎、32位特殊優良教師，服務滿30 年、20年和10年績優教師，共349位老師獲殊榮；縣長翁章梁宣布考績獎金提前在教師節發放。

教師考績獎金多達3億多元，過往囿於財政考量，最快在10月發放，今年為表達對教師感謝，翁章梁宣布教師節發放考績獎金，祝福教師節快樂，一起讓嘉縣教育越來越好。

教育部公布師鐸獎獲獎名單，嘉縣由文昌國小校長賴英杰及雙溪國小附幼老師蔡瑾靜獲獎，教師節接受總統表揚，賴英杰、蔡瑾靜因在翻轉教育、深耕偏鄉、創新教學不同面向努力獲獎，他們用滿滿的熱誠領導學校團隊、用愛心與耐心教育學子，成就孩子的未來。

翁章梁由教育處長陳添丁陪同頒獎，翁強調少子化和差異化教學，老師要能「耐煩」，觀念和價值的態度必須隨著改變，孔子的「有教無類」被後代歌頌2500年，現代教育老師應該如何被社會歌頌？他將「成就感」3個字送給老師，因為走出校門的學生，他的成就是一輩子可以被驗收的。