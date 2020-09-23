幼兒園違規亂象頻傳 教育部：正修法加重罰鍰

教育部日前在全國教保資訊網上公告國內各個幼兒園所遭裁罰的紀錄，全國教師工會總聯合會今舉行記者會指出哪五項違規樣態是大宗，發現超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。全教總分析，超收獲利常多於行政裁罰，很難遏止業者累犯。

對此，教育部今天表示，各縣市可依照行政罰法第18條第2項，酌量加重罰鍰額度。另為具體回應民眾期待，正辦理幼照法及教保服務人員條例修法作業，針對情節重大的情形，朝加重罰鍰方向修正。

有關教育部如何遏止惡質幼兒園違規，教育部國教署表示，依據幼兒教育及照顧法（幼照法）規定，地方政府依法原本就有日常的稽查管理及輔導措施，教育部也依據各縣市園數規模，補助增置人力人事經費，辦理相關查察業務，每年查察園數80園以上。教育部請各縣市落實督導管理，以確保幼兒接受適當的教保服務。

另為便於民眾查詢裁罰資訊，教育部表示，已於全國教保資訊網提供教保服務機構裁罰查詢功能，家長可以了解全國幼兒園的基本資料，以及過去的裁罰紀錄，藉此可以幫孩子選擇出更符合需求的幼兒園。