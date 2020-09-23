感謝老師辛苦付出 竹縣長化身一日教師拍影片致敬

教師節即將到來，新竹縣政府今天舉辦教師表揚大會，表揚416名教師，縣長楊文科也特別化身「一日老師」拍攝影片，從工作中深深感受教師的不易，向教師深深表達感謝，榮獲教育部教育奉獻獎的老師劉瑞琴，以及服務屆滿40年埔和國小校長吳柚、湖口國小學務主任何美淑及忠孝國中總務主任蔡錦慶，9月28日將赴陽明山接受蔡英文總統表揚。

楊文科表示，透過拍攝影片，深刻體會到老師的工作真的不簡單，要身兼多種角色，又肩負教育的重責大任，特別感謝各位老師們辛苦付出，因為有老師悉心指導，才能讓孩子各方面有優異的表現。

吳柚說，她出身於弱勢家庭，從小遇到很多貴人協助，因此立志以偏鄉學校為第一志願，期盼自己也能幫助弱勢學生，她認為能當老師是一種福分，更笑說「40年已經成為表揚大會稀有動物」。

何美淑則帶領校內兒童合唱團，多次榮獲全縣、北區優等獎項，並擔任新竹縣國教輔導團音樂、藝術與人文輔導員，協助教育諮詢服務，她表示，教育是扎根愛的志業，40年光陰如梭，一日教育人，終身教育人。劉瑞琴投身教育界32年，退休後仍在北埔國中服務，在寒暑假指導學生客家生活推廣計畫16年，用行動傳承客家文化。

教育處表示，此次頒獎也表揚特殊優良教師35名、服務屆滿40年教師3名、屆滿30年教師66名、屆滿20年教師211名、屆滿10年教師84名、公私立教保服務績優人員16名。未來縣府將持續打造學生適學、教師樂教環境，積極規畫學校，因應學齡人口持續增加地區。