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幼兒園違規亂象超收占大宗 新北市受罰量居冠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全教總整理全國教保網資訊，違規樣態以超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。比較各縣市裁罰案件，新北市最多，占全國的22％。圖／全教總提供
全教總整理全國教保網資訊，違規樣態以超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。比較各縣市裁罰案件，新北市最多，占全國的22％。圖／全教總提供

教育部日前在全國教保資訊網上公告國內各個幼兒園所遭裁罰的紀錄，全國教師工會總聯合會今舉行記者會指出哪五項違規樣態是大宗，發現超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。比較各縣市裁罰案件，新北市最多，占全國的22％；若單看私幼違規比率，則是嘉義縣最高，違規率43％。

全教總表示，根據全國教保資訊網今年9月18日的統計，全國總裁罰件數約1733件，其中私立幼兒園達1724件，公立幼兒園四件，非營利幼兒園五件。

從全國違規態樣來看，全教總統既，最大宗為「超收（學費與幼生人數）、師生比不符合」，占三成七；其次為進用不具教保資格人員（含隨車人員），占二成九。

全教總說，超收之所以成最大宗，反映兩種現象，第一是超收獲利常多於行政裁罰，因此部分私幼業者才敢一而再、再而三違反相關規定，但超收問題絕對是影響幼兒學習、安全與保險最嚴重的因素，更是造成老師過勞以及幼兒園體罰事件層出不窮的主要因素。

全教總說，當前最常見的超收手法是縮減各班人數來規避查核，比如核定30人，但實際收40人，卻拆成兩班各20人，讓家長無法察覺。政府應公告各園核定班級幼兒數量及配班師資全名，讓家長知道這些資訊，才能有效檢核招收人數，杜絕超收。

從裁罰案件數量來看，新北市居全國各縣市之冠，占全國二成二，其次為桃園市，約占一成八，再次為台中市占一成五。從私幼違規比率來看，嘉義縣最高，整體違規率達43％，其次為金門縣占四成，再次為桃園占三成四。

全教總也說，各縣市目前設有檢舉電話，民眾如掌握確實超收的證據，可直接向相關單位檢舉，共同守護幼兒安全。若遇政府單位不願受理，也可向全教總檢舉，他們將以組織的力量，協助和相關單位反映，確保幼兒學習權益。

全教總 幼兒園

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