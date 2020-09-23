可汗學院創辦人：學生成為獨立自主的人 比學代數還重要

天下教育創新年會今(23)日上午舉行國際教育論壇。國外講者包括可汗學院創辦人薩曼・可汗（Salman khan)、美國倫頓基督教學校校長蜜雪兒・齊默曼（Michelle zimmerman)、頂峰公立學校聯盟黛安・塔文納(Diane tavener)，國內講者則有台灣大哥大總經理林之晨、均一平台教育基金會董事會暨執行長呂冠緯、Lis情境科學教材創辦人嚴天浩，共同激盪出在後疫情下的新教育時代討論。

網路學習補足學習落差 任何人都可以成為老師

在舊金山家中的可汗學院創辦人薩曼・可汗（Salman khan)今以視訊方式「現身」台北。他表示，網路學習能幫助學生補足學習落差，不同的孩子在各種知識上有不同的洞，若只學習到70分的知識，網路影片可以幫助他們補足30分的不了解。網路能針對學生的不同需求講課，學生必須負起自主學習的責任，這方面，科技可以幫助他們。他相信，如果規律地透過網路學習，學生不僅能夠趕上，還能超越別人。

就網路教學這部份，薩曼・可汗認為，這是一個互助的人類世界，任何人都可以成為老師！老師也不再是一直講課，也可以走來走去，程度好的學生也可以幫助程度較差的學生，薩曼・可汗憶起自己經歷過的學生時代表示，若是在過去的課堂，上課若是主動去教其他同學，老師通常會請你安靜。網路的學習時代已然跳脫過去的傳統教學模式，更能落實教學相長的可能。這方面，可汗學院雇用了逾千名以上能力很好的家教老師，可以在線上即時跳出協助有問題的學生。

薩曼・可汗強調，學生成為獨立自主的人，比學代數還重要。他認為在線上教育相當普及的網路時代，其實更應該先思考學習的目標是什麼，再來思考工具是什麼。

同時也是三個孩子父親的薩曼・可汗看到台灣防疫做得如此好，憂心其他在疫情當中的國家為何無法做得這麼好，尤其有些未開放普篩的地區。但他認為，危機即轉機，透過這次的疫情可以擴大線上家教團體，當然如果一對一教學的效果更大。但還須兼顧安全跟隱私。

難以跨越數位落差的困境

美國疫情從今年3月以來，多數學校已長達半年的時間使用遠距教學。薩曼・可汗說，新冠肺炎讓我們看到社會不平等的狀況，數位落差的問題在美國顯而易見，「能夠連接網路應該是理所當然的事，美國政府花很多錢在重振經濟上，卻忽略了每個學生應該有的網路權利。」除了設備上的貧富差距外，家中是否有可協助遠端教學的成員也相當重要。

年會上有參與的台灣聽眾提出網路學習較易分心的問題，薩曼・可汗認為，在過去的學習模式裡，分心這件事早已存在，相信每個人都有這樣的經驗，雖然人坐在教室裡表面上像在聽老師講話，但實際上心思早不知飛去哪了。他認為，網路及3C發達的時代，更要想辦法克服專注的問題，「能讓我們分心的東西太多了，人人都握有手機的時代，只要一個APP或任一個社群媒體，就足以讓我們分心。」他的方式是透過靜坐來讓孩子學習專注，況且運用網路學習，線上的老師可能會隨時請他回答問題，這樣的學習或許更難分心也更有趣。

讓網路與老師分工 學校仍具影響價值

也有聽眾提到網路教學必須克服的實作問題。線上教學平台如何強化理論與實作，薩曼・可汗則說，學校還是非常有價值的，幫助理解的觀念可在線上學習，到了教室裡可以做更多實作的實驗，網路與學校的老師可以是分工的方式，把可汗學院當做基礎學習後，學生再進到學校做實際模擬，透過玩遊戲與實驗的方式，讓學習有更多元的選擇。

他強調學校仍不可取代，包括孩子如何建立友誼，甚至是衝突，這些人的關係，像是如何與他人合作與溝通，都是很重要的。有些時候，老師在課堂上一段鼓舞人心的話，會讓學生印象深刻，獲益良多。科技無法取代這種人的互動。