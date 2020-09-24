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台哥大總經理林之晨：不要再交功課了 發表在網路上吧

聯合新聞網 / 薛佩玉/即時報導
親子天下提供
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天下教育創新年會昨(23)日舉行國際教育論壇。國外講者包括可汗學院創辦人薩曼・可汗（Salman khan)、美國倫頓基督教學校校長蜜雪兒・齊默曼（Michelle zimmerman)，頂峰公立學校聯盟黛安・塔文納(Diane tavener)，國內講者則有台灣大哥大總經理林之晨、均一平台教育基金會董事會暨執行長呂冠緯、Lis情境科學教材創辦人嚴天浩，共同激盪出在後疫情下的新教育時代討論。

台灣大哥大總經理林之晨說，現在每個人幾乎都有一支連上網路的手機。5G的改變不是只有4G加1G，堪稱是物聯網時代的到來，是一個全新的5G時代。在未來的十年，AI會做到精準和個人化醫療，還會影響到實體金融層面，國際和社會秩序也會有很大的轉變，或許人類永遠回不到2019的生活，量子電腦會徹底改變生活，屆時手機就會像算盤一樣，在這樣的時代巨變下，現在還在學校的小孩，未來加入的社會將會很不一樣。

林之晨進一步提出七大改變：

1. 職涯將是很不一樣的事。

2. 適應新時代，沒人能站在原地不動，必須一直學習。

3. 學歷和證書的價值會愈來愈低，將更看重一個人的溝通力。

4. 教育者應該停止教授知識，而是幫助學生成為獨立思考的個體。

5. 理解週邊的人類個體。

6. 不要再要求學生交功課了，發表在網路上吧！對全世界作發表。

7. 幫助學生了解自己。

林之晨認為，知識在這個時代應該是「用學的，不是「用教的」。如果老師只是在教知識，而不管學生到底有沒有學到，就不是一個良性的教學。至於提及學歷和證書的價值將日益減低，他則認為，進到公司能不能表現得好，都是後面的能力。他並建議自己的孩子最好18歲就先去上班，再來決定要學什麼。嚴天浩則認為，思辯能力無法從網路學習學到，但可以網路協作，讓知識給網路教，老師同時也要擺脫傳統的教學思維。

現場有聽眾提到網路的安全性令人質疑，林之晨則認為，在他自己的成長階段，幾乎任何可以從網路上看到的東西他都看了，長大也沒變壞；他認為，「因為真實的世界就有這種東西，去瞭解後，然後學習如何在真實世界裡自處，自己相信什麼價值觀，自己能為自己做對的決定，即便做錯決定也能從中學習。」呂冠緯則說，單純禁止或封殺，反倒成為孩子想要接觸的最大誘惑途徑，與其一直說不可以，倒不如帶孩子真正體驗一次，瞭解、探索這一塊。

包括林之晨，呂冠緯及嚴天浩對遊戲的教育功能均有致一同。林之晨認為，好的遊戲有知識和觀念的啟發性，例如玩「文明帝國」會讓人對希臘古文明產生興趣。呂冠緯則說，他從小就是玩遊戲長大的，像「魔法風雲會」就教會他英文與策略。林之晨並補充，遊戲的世界教會人類可以「掛掉了重新來」，新世代的年輕人將不再適用傳統的登山思維（意即一次爬一座山），他們的人生可以大量的體驗，作為老師的一方，需要更多的包容，接受更多的多元性。

嚴天浩認為，現今強調不能強迫學生學習，同時也要想著如何吸引老師主動用新的方式教，創造教師在數位時代下學習好的教學數位體驗，也跟重視學生的數位學習能力一樣重要。

林之晨 親子天下 網路遊戲 網際網路 5G 物聯網

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