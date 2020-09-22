特殊生用平板創作展創意 作品將於北市府展出

由仙女老師余懷瑾創辦的「台北科技藝塾」和成功大學資訊工程系教授蘇文鈺推動「Program the World」教學計畫，教導特殊孩童用平板進行藝術創作。五名學生獲選台北市教育局舉辦的「特藝奇想藝術聯展」，將於今年9月22日到12月25日在台北市政府展出。

台北科技藝塾表示，這次獲獎者為何彥寶、林松儒、洪世傑、倪昀安、黃柏偉五人，分別為高一、二的學生。他們暑假期間經建成國中校長黃啟清建議，這項比賽，只學習六周就獲獎，也在過程中啟發他們對學習與科技、藝術融合的概念。

台北科技藝塾說，余懷瑾有一對雙胞胎腦性麻痺女兒，她為了幫助身心障礙孩子多元學習、找到自信，與PTWA協會合作，每周在建成國中開設藝術與數位創作的課程，引導身心障礙學生潛能開發。任教的教師李秉軒具有特教與美術雙重身分，以SketchBook、IumFusion、arageBand等APP運用平板進行藝術創作。

台北科技藝塾說，這項活動結合科技使用平版、軟體，讓身心障礙孩子將腦中的想法，以手指輕鬆、自在流暢的指示進行創作，發揮自我想像力，創作即刻被觀看，達成一大學習突破。

這些特殊學童也將所學、所創透過計畫、課程、學習、展覽，被看見、被肯定與鼓勵，不僅使特殊教育學生展現藝術才能，促進多元領域發展，發揮藝術長才及潛能，增加其特殊學童的自信心。