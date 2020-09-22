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菲律賓臺灣線上高等教育展 67校院便捷搜尋即時回覆
不受疫情影響，「2020年菲律賓台灣線上高等教育展」即日起至10月15日登場。教育展由菲律賓台灣教育中心與中山大學共同主辦，吸引全國67所公私立大專院校參與，在專屬網站上提供便捷的搜尋功能，各大學也有專門人員提供即時回覆。
東南亞各國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國際移動尚有困難。教育部為持續強化台灣與菲律賓的高等教育合作與連結，不受疫情阻礙，今年首度以線上方式舉辦「菲律賓台灣高等教育展」。台灣駐菲律賓代表徐佩勇強調，希望透過這次教育展，促進台菲在教育事業上有更多交流，也期許更多的菲律賓學生來台留學，成為親善大使。
中山大學校長鄭英耀表示，台灣防疫卓然有成，菲律賓學生來台留學是一個既安全且便利的好選擇。教育部也將增加菲國學生台灣獎學金與菁英獎學金名額，希望吸引更多菲律賓優秀人才來台求學。
2020線上台灣教育展提供搜尋功能，有興趣來台留學的菲律賓學生，可以依據自己感興趣的專長領域或希望就學的縣市進行搜尋，網站便會依搜尋結果提供所有相關大學學系資訊。此外，學生若對於感興趣的學校有任何疑問，也可在網站上提問，獲得即時回覆。
主辦單位並安排互動摸彩活動，參展學生只需要按讚留言，分享2020線上高等教育展的訊息並於網頁提問，便能獲得抽獎資格，並於每周五開獎。
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