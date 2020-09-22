北市國中小營養午餐再加分 11月中再增一餐有機菜
北市去年補助國中小每周一餐有機蔬菜，新學年開始，每周再加一餐有機米，11月中旬後，每周再增一次有機蔬菜，估有16萬學生受惠，每年補助約2億元以上，也會安排至少2所學校到有機米及有機蔬菜供應端採收、互動，也搭配食農課程，理解從產地到餐桌概念。
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、教育局長曾燦金今前往北市文山區景興國小，與學生共進午餐，三菜一飯一湯，飯與小白菜皆為有機農產。一進教室門先穿上圍裙、帽子及手套，學生依序手持餐盤盛裝飯菜，有禮貌的道感謝，接著再由學生擔任打飯小天使，替柯文哲等人打菜，柯入座後也有些心急想開動，孩子在念感恩詞時，只見柯文哲已打開優酪乳準備要喝。
教育局體衛科長黃一正表示，北市補助有機菜每人每餐8元、有機米每人每餐6元，目前共有228所學校、16萬學生，每周都吃得到一餐有機米、一餐有機菜，由教育局統一採購後委由團膳廠商烹調，預定11月中旬每週再增加食用1次有機蔬菜，。
黃一正說，蔬菜、稻米由北農通盤招標選購，選用小農契作農產品，除此之外，也帶孩子到產地體驗收成，理解farm to table(產地到餐桌)概念，去年底、今年初共有2校到桃園農地參訪，農場也送菜苗，今年上半年因疫情取消，預計今年底至少會再安排2校。
外界關心若美豬開放，學校營養午餐會不安全，曾燦金表示，已要求中小學使用本國牛、豬，會從招標策略下手，也會請學校不定時稽查上游供應商，要求學校採購著名原產地出處，若實際查獲，第1次依契約加重記點，並納入廠商評比，第2次再違反則終止契約，絕不寬貸。
曾燦金表示，目前由公而私，公立學校已下達公文要求，私立部分仍待中央指令配合辦理；黃一正也補充，公文已同步發給餐盒廠商，要求供貨源配合政策。
景興國小六年級學生黃稚傑表示，有機米吃起來Q彈有勁，蔬菜也沒有農藥的苦味，午餐變更美味；學生易品妍則說，有機小白菜吃起來甜甜的，老師上課也有教什麼是有機食材，課程挺新鮮。
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