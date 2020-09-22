越籍助理教授陳氏蘭 通過高專人才歸化成為正港台灣人

國立高雄大學東亞語文學系助理教授陳氏蘭，長期投入培育「越南通」，促進台越教育文化交流，通過內政部「歸化國籍高級專業人才」審核，終於取得中華民國國籍，成為正港台灣人！這也是此政策2016年實施以來，以「越南語教學貢獻」歸化的第一人。

「越南語將來很有發展性！」河內國家大學語言學系畢業的陳氏蘭說，當年聽了台籍訪越教授的建議，2007年首度踏上台灣土地，攻讀成功大學碩、博士。求學期間表現優秀，陸續獲得校方、台灣政府獎學金，以及豐富的學術研究資源，更堅定她留台發展決心，一待就超過13年。

陳氏蘭目前為高雄大學東語系專任助理教授，教學表現受到學生歡迎，獲得校級優良教師、教育部計畫績優教師多項榮譽肯定。教學研究之餘，還協助校方執行政府新南向政策，擔任與越南大學策略聯盟聯絡窗口，促進台越教育文化交流。

陳氏蘭去年協助校方牽線越南河內市、南定省多所高中，陪同主管帶領校內新二代背景的學生交流訪問，推廣台灣優質高教，今年則協助辦理「（越南）新住民子女高中生交流營隊」。她觀察到學員越語能力落差甚大，特別著重字母拼音練習，同時勉勵其自我身分認同與展現自信。陳也貢獻所長，包括擔任國家考試（競賽）越南語考試評審、教育部等機關新住民教材編撰、師資培訓等工作，協助政府推動新南向語文教學計畫貢獻良多。

高雄大學人事室努力協助陳氏蘭歸化案，主任郭春錦表示，配合國家廣納優秀人才政策，在去年底受理協助各項行政作業，包括彙整佐證資料、以學校名義函報教育部審查用印等，希望鼓勵更多校內外籍學者提出申請。