新北首創程式教育幼兒園 桌遊、機器人訓練邏輯力

雙語教育不稀奇，新北市首創10所程式教育種子幼兒園，藉由不插電桌遊、平板及KIBO積寶機器人，讓小朋友在玩樂中體驗程式語言、學習基礎編碼，思賢國小附幼今也成立全國首座學前程式教育資源交流中心，教育局表示，目標明年程式教育幼兒園數能翻倍，並培養60名種子教師。

新北市長侯友宜今出席思賢國小附幼學前程式教育資源交流中心啟用儀式，他表示，新北市國小、國中、高中皆有程式教育課程，特別從幼兒園開拓學前程式教育，讓孩子從小接受中文、英文、程式語言等「三語教學」，訓練邏輯思考，接軌國際。

思賢國小附幼教師林亞萱指出，園內目前共有240名幼兒，學前程式教育主要針對3到6歲的小班至大班學生，每周一上午皆會安排小朋友到程式語言學習區，分站進行不插電桌遊、KIBO機器人、繪本、積木排列、平板程式語言遊戲等課程。

林亞萱表示，透過不插電桌遊操作，能發展邏輯思考、推理及解決問題的能力；KIBO機器人則將文字的程式語言轉為圖像概念，小朋友掃描程式條碼後，即可控制機器人移動至相對應圖片；透過平板Scratch JR程式語言遊戲，則能藉由圖像遊戲，學習基礎編碼概念。

教育局指出，新北2011年起推動程式教育，已設立國小、國中、高中程式教育體驗中心，自國小低年級即發展不插電程式教育課程，並規定於中年級課程中進行一節課以上的資訊教育。今年則首創程式教育幼兒園，讓程式語言向下扎根到學前教育。