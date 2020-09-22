快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北首創程式教育幼兒園 桌遊、機器人訓練邏輯力

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
思賢國小附幼學童KIBO機器人學習程式語言基礎概念。記者吳亮賢／攝影
思賢國小附幼學童KIBO機器人學習程式語言基礎概念。記者吳亮賢／攝影

雙語教育不稀奇，新北市首創10所程式教育種子幼兒園，藉由不插電桌遊、平板及KIBO積寶機器人，讓小朋友在玩樂中體驗程式語言、學習基礎編碼，思賢國小附幼今也成立全國首座學前程式教育資源交流中心，教育局表示，目標明年程式教育幼兒園數能翻倍，並培養60名種子教師。

新北市長侯友宜今出席思賢國小附幼學前程式教育資源交流中心啟用儀式，他表示，新北市國小、國中、高中皆有程式教育課程，特別從幼兒園開拓學前程式教育，讓孩子從小接受中文、英文、程式語言等「三語教學」，訓練邏輯思考，接軌國際。

思賢國小附幼教師林亞萱指出，園內目前共有240名幼兒，學前程式教育主要針對3到6歲的小班至大班學生，每周一上午皆會安排小朋友到程式語言學習區，分站進行不插電桌遊、KIBO機器人、繪本、積木排列、平板程式語言遊戲等課程。

林亞萱表示，透過不插電桌遊操作，能發展邏輯思考、推理及解決問題的能力；KIBO機器人則將文字的程式語言轉為圖像概念，小朋友掃描程式條碼後，即可控制機器人移動至相對應圖片；透過平板Scratch JR程式語言遊戲，則能藉由圖像遊戲，學習基礎編碼概念。

教育局指出，新北2011年起推動程式教育，已設立國小、國中、高中程式教育體驗中心，自國小低年級即發展不插電程式教育課程，並規定於中年級課程中進行一節課以上的資訊教育。今年則首創程式教育幼兒園，讓程式語言向下扎根到學前教育。

教育局幼兒教育科長廖曼雲表示，今年先在新莊思賢國小、泰山明志國小、板橋信義國小、土城安和國小、中和光復國小、永和網溪國小、新店北新國小、石碇和平國小、鶯歌鳳鳴國小及鶯歌國中等10所附幼成立程式教育幼兒園，並培訓30名種子教師，目標明年能夠翻倍，達到20所、60名種子教師，未來也將推廣至各幼兒園。

新北市長侯友宜(中)與思賢國小附幼學童體驗程式語言課程。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)與思賢國小附幼學童體驗程式語言課程。記者吳亮賢／攝影
思賢國小附幼今成立全國首座學前程式教育資源交流中心。記者吳亮賢／攝影
思賢國小附幼今成立全國首座學前程式教育資源交流中心。記者吳亮賢／攝影

幼兒園 桌遊 機器人 新北

延伸閱讀

新北績優里守望相助隊表揚 侯友宜：市政推動幕後功臣

新北翻轉塭仔圳 七建商插旗

改善林口交流道 新北尬中央

台中1歲童疑遭不當管教 教育局先罰幼兒園非法收托

相關新聞

越籍助理教授陳氏蘭 通過高專人才歸化成為正港台灣人

國立高雄大學東亞語文學系助理教授陳氏蘭，長期投入培育「越南通」，促進台越教育文化交流，通過內政部「歸化國籍高級專業人才」...

北市國中小營養午餐再加分 11月中再增一餐有機菜

北市去年補助國中小每周一餐有機蔬菜，新學年開始，每周再加一餐有機米，11月中旬後，每周再增一次有機蔬菜，估有16萬學生受...

新北首創程式教育幼兒園 桌遊、機器人訓練邏輯力

雙語教育不稀奇，新北市首創10所程式教育種子幼兒園，藉由不插電桌遊、平板及KIBO積寶機器人，讓小朋友在玩樂中體驗程式語...

睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

菲律賓臺灣線上高等教育展 67校院便捷搜尋即時回覆

不受疫情影響，「2020年菲律賓台灣線上高等教育展」即日起至10月15日登場。教育展由菲律賓台灣教育中心與中山大學共同主...

全民英檢2021年場次公告 更新聽力閱讀題型

語言訓練測驗中心（LTTC）今天公布2021年度全民英檢各級別測驗日程，並因應108課綱強調素養導向，明年起更新部分聽力...

技能國手頒獎

全國技能競賽暨國際技能競賽國手選拔賽昨頒獎，總統蔡英文到場頒獎。

新課綱現場／採APCS校系創新高 台大資工參戰

一○八課綱強調程式思維與運算邏輯，國高中新增科技領域並提升資訊實作課占比。教育部委託台灣師範大學辦理大學程式設計先修檢測...

公視董事：中央社會比公視更難撇清大外宣

文化部宣布委託中央社辦理國際影音平台前導計畫。公視第七屆董事徐瑞希表示，中央社董事是政府派任、不像公視董事須經立院代表同...

國際影音平台前導計畫 中央社接手

文化部日前委託公視辦理國際影音平台前導計畫，遭外界質疑是「大外宣」，文化部隨後終止委託，昨宣布國際影音串流平台前導計畫改...

熱門新聞

台大資工首度參戰 110學年個人申請增APCS組收1人

新課綱現場／採APCS校系創新高 台大資工參戰

幼兒被咬傷園方急帶童戶外教學 中市府：規避重罰共6萬

中女中樂儀隊來了 台中國慶升旗與神秘嘉賓護旗進場

越籍助理教授陳氏蘭 通過高專人才歸化成為正港台灣人

不是瑞芳人也非校友 北市女肉商就是要捐助瑞工體育班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。