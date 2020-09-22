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台灣首次參加國際經濟學奧賽 康橋高中劉恩成獲銅牌

聯合新聞網 / 張筱文

第三屆國際經濟奧林匹亞競賽（International Economics Olympiad 2020）於日前圓滿落幕。這是台灣首次派隊參加的國際賽事，在 29 個參賽國、共 130 位參賽選手中，代表台灣參賽的5位高中生選手共獲得五面銅牌，其中一位就是現就讀康橋國際學校秀岡校區12年級的劉恩成同學！

台灣首次派隊參加國際經濟奧林匹亞競賽，獲得五面銅牌，其中一位參賽選手是現就讀康橋國際學校秀岡校區12年級的劉恩成同學。 圖／康橋 提供
台灣首次派隊參加國際經濟奧林匹亞競賽，獲得五面銅牌，其中一位參賽選手是現就讀康橋國際學校秀岡校區12年級的劉恩成同學。 圖／康橋 提供

國際經濟奧林匹亞競賽分為三個部分：Economics（經濟學）、Financial literacy(財務金融)和Business case（商業案例），前者以選擇題、申論題考察選手在相關領域的知識理論，後者則須要學生展現邏輯分析、基礎微積分、商業英語能力以及解決問題的能力，是一項知識涵蓋面極廣的國際競賽。

台灣首次派隊參加國際經濟奧林匹亞競賽，獲得銅牌的參賽選手劉恩成現就讀康橋國際學校秀岡校區12年級。 圖／康橋 提供
台灣首次派隊參加國際經濟奧林匹亞競賽，獲得銅牌的參賽選手劉恩成現就讀康橋國際學校秀岡校區12年級。 圖／康橋 提供

因為父母職業皆與經濟和金融相關，劉恩成自去年10月聽說此項賽事即著手準備比賽，自己買課本、上課，課餘時間花費許多心思把相關知識讀懂。「因為考的範圍太廣了，又要把很多東西連結起來，這是最困難的部分。」恩成同學分享，奧林匹亞比賽不只考單一的概念，出題方式很有技巧，並非看完課本就能作答，因此他在賽前準備時著重「將重要概念與題型讀通」，弄懂big idea之後，要延伸就不會那麼困難。

年初通過國內經奧選拔賽的初賽與決賽後，劉恩成於五月入選國手選訓營、暑假前往東吳大學接受兩個禮拜的密集培訓，最後以唯二獲得「一等獎」殊榮的身分從16位儲備國手脫穎而出，正式成為台灣代表隊的成員。因疫情影響，此次原定在哈薩克舉行的競賽改成線上模式，恩成還額外請假調整時差以配合比賽時程，整整一個禮拜的作息變成台灣時間早上七睡、下午三點起床比賽。

「最後一個商業案例的團隊賽，是用24小時完成一個case。我們拿到題目的時候剛好是台灣時間早上八點，所以我是拿到題目前先睡一個小時、拿到之後直接開始做，過了十幾個小時之後才睡兩、三個小時，再起來繼續！」經奧競賽題目緊扣時事，要求選手為虛擬的全球知名藥廠新開發的疫苗訂價。24小時內，選手不僅要做足研究，還要提出定價策略；回想最後的比賽過程，恩成說整整48小時只睡4小時，真的是個非常intense and wild experience，辛苦又獨特！

康橋國際學校以注重全人教育和多元發展知名，校內開設IB（International Baccalaureate，國際文憑）與AP課程（Advanced Placement，美國大學先修課程），專注培養具備國際競爭力的社會菁英。在康橋，恩成選修的是AP課程，平時最喜歡化學課，同時也是學校樂團的上低音號手。他認為康橋老師的要求很高、且鼓勵學生追問why and how，為自己的學習增益許多。現在17歲的劉恩成，計畫持續深耕自己有興趣的領域，目標是去美國東岸的大學念經濟學系，未來無論做金融、律師甚至念研究所，都有無限的可能！

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