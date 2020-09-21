台中1歲童疑遭不當管教 教育局先罰幼兒園非法收托

1歲多男童身上出現瘀青、割傷，家長質疑遭不當管教，台中市教育局今天前往幼兒園稽查卻撲空。教育局表示，該幼兒園非法收托未滿2歲幼兒，將依幼教法開罰並持續調查。

台中市教育局表示，上週接獲家長陳情，1歲多的兒子就讀大安區一所幼兒園，但兒子身上出現瘀青、割傷，想調閱監視器，幼兒園卻說監視器壞了，家長質疑孩子遭不當管教，教育局日前已和社會局聯繫展開調查。

教育局人員今天前往幼兒園稽查時，未料園方卻帶著孩子們校外教學，直到下午才回到幼兒園，讓稽查人員撲了空。

教育局表示，該幼兒園非法收托未滿2歲幼兒，將依幼兒教育及照顧法開罰；至於園方舉辦校外教學不需要向教育局備案，但必須事先告知家長，將進一步調查今天的校外教學為原先規劃行程或是刻意規避稽查，並持續調查是否有不當管教情事。