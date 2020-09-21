台大資工首度參戰 110學年個人申請增APCS組收1人

開放高中職生免費報考的大學程式設計先修檢測（APCS）考程式設計觀念和上機實作，110學年有38個資訊相關科系在個人申請設APCS組採納此測驗成績，共釋出95個名額創歷年新高。繼清、交、成大之後，台灣大學資訊工程系明年首度釋出一個名額，該系表示此測驗有鑑別度，且一年辦理多次非「一試定終身」，今年決定開出少量招生名額。

APCS分觀念和實作兩科，滿分各為五級分。台大資工系110學年首度加入參採APCS戰局，設下實作和觀念各達四級分的高門檻，難度等同清、交資工系，僅次成功大學資工系。台大資工系主任洪士灝表示，此測驗上路數年，系上評估具一定公信力和鑑別度，且每生可考多次並擇最優成績，制度不死板，因而決議開設一個名額。

洪士灝說，台大資工系目前的個人申請開放考科二選一，考生可選數學或程式設計，選數學人數較多。程式設計測驗要花時間設計，且每個老師各有偏好，不見得是考生曾學過的內容，考題不易出。APCS也考實作且已標準化，有望成為更合適的選才管道。

主辦APCS測驗並曾參與規畫108課綱科技領域的台師大副校長李忠謀表示，APCS考試範圍和高中課程對應，考生只要上課好好學，實作考到三級分不是問題，觀念題則有很高的機率拿到四級分以上，符合多數大學校系的招生門檻。

李忠謀說，我國政府重視學生的程式設計能力，108課綱起國中階段就必修資訊課，比舊課綱學生提早三年起跑。未來的課堂將更重視程式設計實作，APCS適合做為檢測學習成果的測驗之一。

技專校院招生策略委員會近日也做出決議，最快110學年開放此入學管道參採APCS，讓學測成績不突出，但程式實作能力表現佳的考生也有機會進科大。台北科技大學教務長、資訊工程系教授楊士萱說，科大目前參考的乙級證照，通常偏向硬體技術檢定，APCS則聚焦程式邏輯和軟體實作，更符合資工系的選才需求。

報考APCS的考生數逐漸增加，去年超過3000人次。李忠謀說，由於目前APCS免報名費，出現考生報名後不來考的現象，讓測驗資源無法有效運用。APCS考慮增設收費機制，不過如何收費等細節，還待教育部核准。