精進技能計畫 新住民子女加值職場競爭力

新住民在台生活，因語言文化的差異，生活適應受到挑戰，子女在教育方面也需更多支持。教育部推動「新住民子女職業技能精進計畫」，鼓勵學校辦技能訓練課，彰化縣達德商工結合在地織襪產業，培訓織襪機操作、維修等技能和設計創新圖案，鼓勵學生做中學。

教育部國教署為輔導新住民子女強化職場競爭力，近年大力推動「新住民子女職業技能精進計畫」，鼓勵學校結合區域就業市場需求，辦理特定技能訓練課程，像是在地織襪產業、結合農特產的中西餐點技術等，引導學生追求理想的職涯目標。

教育部國民及學前教育署今天表示，為輔導新住民子女強化職場競爭力，因此推動「新住民子女職業技能精進計畫」，鼓勵學校結合區域就業市場需求，辦理特定技能訓練課程，透過專業課程加上校外業界師資，讓新住民學生強化專業職能、軟性技能及創新能力，提升就業力。

彰化縣達德商工結合彰化在地織襪產業豐富資源，透過學校老師和業師指導，鼓勵新住民學生學習織襪機操作技術、維修等技能，甚至結合程式設計，讓學生設計創新的織襪圖案，從做中學且跨領域學習，培養紮實的專業技能。

苗栗農工則結合在地農特產品規劃西點蛋糕與中式麵食等技術課程，開發具地方特色的桐花酥，甚至將新住民飲食文化使用的香料，製成有南洋風味的香蘭戚風蛋糕捲，讓新住民學生培養推陳出新能力的同時，也能對新住民飲食文化有更深認識。

國教署指出，「新住民子女職業技能精進計畫」對象以技術型高中、設有專業群、科的高中、綜合高中專門學程的在學新住民學生為優先，若有剩餘名額，再依序提供弱勢學生、一般學生參與，期待新住民子女完成學業後順利進入職場，成為符合業界需求的專業技術人才。