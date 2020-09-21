高雄第7家公共托育家園 左營區開幕收托

高雄第7家社區公共托育家園，位於左營區翠峰國宅1樓，今日落成啟用。社會局表示，後續將在鳳山、美濃等處設立公共托育家園，今年預計設立達13座公共托育家園。

位於左營區翠峰國宅1樓的左營社區公共托育家園，是左營區第2處公共托育服務機構，周邊鄰近果貿社區、翠華國宅等多處社區，讓當地幼兒可在熟悉環境，就近接受在地托育服務。

左營社區公共托育家園今日落成啟用，市長陳其邁出席揭牌儀式，陳其邁說，市府會持續加速公共托育資源的建置，減輕父母的負擔，明年預計將再編列約4千多萬的預算，再增加托嬰中心或是托育家園。

「左營社區公共托育家園」運用左營區翠峰國宅1樓原社區管理室空間，重新規畫設計、裝修，打造一個適合孩童托育的服務空間，由社會局委託崑山科技大學承辦。一般市民每月收費1萬3千元，低收入、中低收入戶每月收費9000元、不含奶粉、尿布等。且均不收註冊資，一般市民扣除可申請公共托育費用補助每月3000元，每月實際只需支付1萬元，低收入戶扣除補助每月實際支付2000元，中低收入戶扣除補助，每月實際支付4000元。