疫情謠言辨真偽 均一與LINE推科學媒體素養教材包

社群軟體LINE與數位學習平台「均一教育平台」表示，雙方展開為期三年的合作計畫，第一波成品「科學媒體素養教材包」已公開，主題取自時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯是台大醫學系畢業生，也有醫師執照，他說全球新冠肺炎發燒，謠言演化得比疫苗快之際，疫苗教材包整理了「新冠肺炎病毒不耐高溫，多喝熱水就能預防」等假訊息素材，讓老師先引導孩子思考訊息中不明確、錯誤之處，鍛鍊獨立思考的能力。

呂冠緯說，疫苗教材包也羅列多項參考資料，有助老師解說預防新冠肺炎之道、再搭配均一疫苗科普動畫觀賞，認識疫苗作用的機制與原理，還可了解施打疫苗的相關注意事項，用一份教材即同時達成「媒體識讀」、「防疫衛教」的效果。

另外，「非洲豬瘟」教材包則是了解非洲豬瘟的疫情發展始末以及科學知識。均一表示，藉由學習單及備課教材包，幫助孩子了解非洲豬瘟議題的全貌，並覺察生活中常見的去脈絡化新聞報導。同時，運用媒體素養思辨步驟，辨別常見的科學錯假訊息。

呂冠緯表示， 108課綱中「科技資訊與媒體素養」是核心素養的九大面向之一，但是對中小學教育現場是非常新的領域，主要納入科技領域課綱，但國小沒有排科技課，老師可以不教，也找不到時間、不知在哪個科目教。

親子天下日前發表的一項民調顯示，64％高中生、46％國中生透過網路獲取資訊，卻有近半數覺得假訊息現象與自己無關。呂冠緯說，身處資訊爆炸時代，掌握關鍵的資訊能力，確實能帶來制勝先機，要及早教會如何面對與判斷真偽訊息的方法。