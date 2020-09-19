快訊

【白話財經】管不到愛奇藝的OTT專法 到底能管到什麼？

日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情謠言辨真偽 均一與LINE推科學媒體素養教材包

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
社群軟體LINE與均一教育平台推動媒體素養教材，第一波主題取自時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。圖／均一教育平台提供
社群軟體LINE與均一教育平台推動媒體素養教材，第一波主題取自時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。圖／均一教育平台提供

社群軟體LINE與數位學習平台「均一教育平台」表示，雙方展開為期三年的合作計畫，第一波成品「科學媒體素養教材包」已公開，主題取自時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯是台大醫學系畢業生，也有醫師執照，他說全球新冠肺炎發燒，謠言演化得比疫苗快之際，疫苗教材包整理了「新冠肺炎病毒不耐高溫，多喝熱水就能預防」等假訊息素材，讓老師先引導孩子思考訊息中不明確、錯誤之處，鍛鍊獨立思考的能力。

呂冠緯說，疫苗教材包也羅列多項參考資料，有助老師解說預防新冠肺炎之道、再搭配均一疫苗科普動畫觀賞，認識疫苗作用的機制與原理，還可了解施打疫苗的相關注意事項，用一份教材即同時達成「媒體識讀」、「防疫衛教」的效果。

另外，「非洲豬瘟」教材包則是了解非洲豬瘟的疫情發展始末以及科學知識。均一表示，藉由學習單及備課教材包，幫助孩子了解非洲豬瘟議題的全貌，並覺察生活中常見的去脈絡化新聞報導。同時，運用媒體素養思辨步驟，辨別常見的科學錯假訊息。

呂冠緯表示， 108課綱中「科技資訊與媒體素養」是核心素養的九大面向之一，但是對中小學教育現場是非常新的領域，主要納入科技領域課綱，但國小沒有排科技課，老師可以不教，也找不到時間、不知在哪個科目教。

親子天下日前發表的一項民調顯示，64％高中生、46％國中生透過網路獲取資訊，卻有近半數覺得假訊息現象與自己無關。呂冠緯說，身處資訊爆炸時代，掌握關鍵的資訊能力，確實能帶來制勝先機，要及早教會如何面對與判斷真偽訊息的方法。

非洲豬瘟 疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

世衛全球疫苗共享計畫 傳德國不加入

「百褶裙高手」曾之喬拿下MAX&Co.代言 稱職敲碗去官方LINE拿贈品

西媒：中國駭客偷西班牙實驗室新冠肺炎疫苗資料

採購國外新冠疫苗 台灣恐怕只有一種選擇

相關新聞

增代理員額補新課綱師資？高中師：校本課恐失特色

108課綱要求各高中加開該校班級數1.2至1.5倍的選修課，但普通高中正職教師員額僅每班2.25人，人力比國中小吃緊。據...

睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

疫情謠言辨真偽 均一與LINE推科學媒體素養教材包

社群軟體LINE與數位學習平台「均一教育平台」表示，雙方展開為期三年的合作計畫，第一波成品「科學媒體素養教材包」已公開，...

和平島遺址考古展成果 聖堂回想一探真實埋土裡的文化

由基隆市文化局主辦的「聖堂回想－和平島遺址藝術教育推廣計畫」今天開幕，展現和平島遺址考古成果，透過3D列印及AR等新科技...

作家點出「南海路高中」11傳說 竟連父母恩愛都入列...

9月開學季，各校陸續舉行家長座談，作家王蘭芬在臉書分享，日前在「南海路高中」家長會，每位老師口才都超好，不僅沒有廢話，還...

從下課禁管教到新課綱爭議 教部官員活在教育烏托邦？

教育部8月公布新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，規定下課時間不得實施管教措施等引發爭議，教部在批評聲浪下緊急宣布暫緩實施。但從國教新課綱前年在爭議聲中倉促上路，到這次輔導管教辦法引起第一線教師強烈反彈急踩煞車，都可看到教育部政策常是「從上而下、一意孤行」，未先廣徵各界意見，導致政策漏洞百出。

影／限制老師下課不得管學生？家長團體怒轟教育部

教育部在今年8月份頒布新規定，在《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》其中的條文指出「除有特殊情形外，教師不得於學生...

地震來了怎麼辦？ 南市示範校園防災避難SOP

921為國家防災日，台南市教育局今天在南區第二幼兒園舉辦校園災害防救示範演練觀摩會，藉此提升校園防災意識，建立正確地震及...

神學院教師關注同志弱勢遭解雇 法院判決校方敗訴

花蓮的玉山神學院基督教人文學系助理教授陳文珊，2016年起質疑玉山神學院內部未按規定標準發放助理教授完整薪資，加上長年來...

第9屆全國傑出通識教師獎 4名大學教師獲獎

第九屆全國傑出通識教育教師獎名單出爐，教育部表示，今年從44校63名參選教師中，評選出4名得獎教師，分別是中國醫藥大學副...

熱門新聞

SUPER教師 破天荒頒給代理教師

增代理員額補新課綱師資？高中師：校本課恐失特色

Super教師獎／周書宇發起罷免不適任校長 正義感獲青睞

Super教師獎／她投入教學獲好評 創代理師獲獎首例

Super教師獎／棄會計轉教職 陳雅馨返金門老家圓幼教夢

Super教師獎／不怕行政繁重 曾靜怡兼4職仍盼教到80歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。