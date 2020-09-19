增代理員額補新課綱師資？高中師：校本課恐失特色

108課綱要求各高中加開該校班級數1.2至1.5倍的選修課，但普通高中正職教師員額僅每班2.25人，人力比國中小吃緊。據了解，教育部國教署擬增設代理教師名額來解決問題，高中教師表示，新課綱要各校按特色開設校本課程，此課無教科書或前人教案可參考，推估多數學校都會推給代理教師來扛。但代理師聘期短，導致校本特色課時有時無，難落實新課綱精神。

中小學代理教師逐年增加，106學年代理教師人數已超過兩萬。國教署表示，教育部正與行政院人事行政總處研議，讓教師員額達到編制標準，滿足各校師資需求。另也鼓勵高中與大學合作開課，或跨校合聘師資來教多元選修課。

一名高中主管表示，新課綱必修課如國文、英文，有教科書，正職教師搶著教；各校的校本課程、多元選修無教科書，估計很多學校都傾向丟給代理老師教。但代理老師流動率高，這門撐起一校特色的課若只開一年，下一年就斷炊，數年後哪校能做出特色？教育部若只打算以代理老師解決問題，恐拖垮新課綱執行成效。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，代理教師增加是我國政府「省錢辦教育」的例證，代理師資一年一聘，即便表現佳被續聘，最多只能再同一校聘三年。代理師往往被派去教資深教師不願開的選修課，衍生出的最大問題是課程無法延續，最後衝擊的是學生的受教權。

代理教師處境也比正職艱難，高孟琳指出，過往的代理職約代一、兩年就能找到正職，近年受少子化影響，平均代理五年才能找到正職。以今天頒發的全國性教師獎為例，獲獎者通常具一定資歷，今年首度出現代理教師得主，也是此現象的縮影。

代理教師敘薪不穩定，高孟琳說，財力佳的縣市如台北市，代理教師能拿滿一年12個月的聘約；不少縣市一年只能給10個月薪資，等於代理教師暑假領不到薪水。