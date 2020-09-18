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作家點出「南海路高中」11傳說 竟連父母恩愛都入列...

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
作家王蘭芬在臉書分享，日前在「南海路高中」家長會，每位老師口才都超好，不僅沒有廢話，還句句有梗，老師還替家長釋疑多項南海路高中傳說。圖／截取自建國中學粉專
作家王蘭芬在臉書分享，日前在「南海路高中」家長會，每位老師口才都超好，不僅沒有廢話，還句句有梗，老師還替家長釋疑多項南海路高中傳說。圖／截取自建國中學粉專

9月開學季，各校陸續舉行家長座談，作家王蘭芬在臉書分享，日前在「南海路高中」家長會，每位老師口才都超好，不僅沒有廢話，還句句有梗，老師還替家長釋疑多項南海路高中傳說，熱食部食物好吃到全校總體重超標，父母離異情形也相對少。對此，建國中學校方表示，學校確實有安排讓老師跟家長對談，但臉書文章內容有待查證，推測是老師跟家長間輕鬆的談天。

王蘭芬在個人臉書列出11項南海路高中傳說，發文一天吸引近5000人按讚，還有2800多次分享。網友也在文章下方留言，指稱「數學段考30分不是悲劇，而是你發現隔壁上課都在度估打瞌睡的肥仔卻考了滿分。這才是南海高中生的日常」、「認真的家長，寫得詳盡有趣」、「南海路的高中，家長比學生還要緊張」。

南海路高中傳說一：「段考數學難到爆」

老師表示，學校共有34位數學老師，久久才輪到出題一次，外面很多人喜歡拿我們的考題去研究，有些老師為了維護校譽，就要出些「漂亮」考題，建議爸媽拿到小孩第一次段考的成績時，先不急著打開，先深呼吸再看，不然心臟受不了。

南海路高中傳說二：這學校很難找到不會教的老師

老師表示，能留學校的多是很會教的老師，因為實在太常被告，尤其1999市民熱線常有接獲家長投訴，投訴理由包含小孩功課退步，小孩沒來學校也沒通知啊，老師教得不好啊等。

南海路高中傳說三：學生爬牆不會被抓

老師說，這不正確，學校看似沒裝監視器，但其實許多學校退休人員每天都會在附近散步，一看到有人爬牆，就拿手機拍下來，交到教官那邊去，抓到至少警告，也有記小過的。

南海路高中傳說四：本校學生壓力大 所以會有人企圖自殺

老師表示，學生確實常會在段考前後出現情緒波動，但常會告訴這些學生，不要讓老師去跟你們鞠躬這樣比較好吧，也請學生抄下輔導室電話，很多爸媽不敢自己跟小孩溝通，怕他們生氣，輔導老師就很派得上用場。

南海路高中傳說五：熱食部東西很好吃

老師說，沒錯，因此全校總體重超標，是列名在冊的台北市過重學校。

南海路高中傳說六：學生上課時間可以自由走動

老師指出，現在看到高一學生會舉手說要上廁所，他都很感動，因為再過一年，他們要是出去時，有用眼睛瞄你一下，那都太有禮貌了，也有人一去不返。

南海路高中傳說七：我校廁所清潔費是別的學校的兩倍

老師說，確實如此，因為學校廁所總是謎團般不可思議的髒，會有人把吃剩的便當塞進馬桶裡，或破壞各種設施，教書十幾年還是沒查出為什麼，打掃的清潔工都哀哀叫，所以非得請人不可，如果叫學生掃，那可能拿到的不是微笑標章而是危險警告。

南海路高中傳說八：學校很多少爺

老師指出，像108課綱要做很多作業，但學生都不交，跟他講這一定要交，他回問我，這很重要嗎？我說很重要，他就說，喔那我回家叫我媽弄一下。而且學生不擅長交朋友也不願意跟別人合作，要他們團隊完成一件事太難了，為什麼？因為每個都是少爺啊。

南海路高中傳說九：這個男校學生喜歡聯誼

老師說，今年不少自傳都寫到，人生迫切目標就是找到一個女朋友，如果有人願意當我女朋友，她叫我做什麼我都可以。

老師也提到，每年總統府女中校慶都辦在非假日，那天全校會有一半學生不見，理由是收到來自友女校的「威脅」，如果不去就讓他們好看，但因為是非假日，當然要請假，爸媽怎麼可能簽名讓你請假去參加女校校慶，這時就會出現同學之間互相知道彼此媽媽的名字的情況，我問一個同學你怎麼知道他媽媽叫李桂香，同學手指壓著臉頰裝女聲說：因為我就是李桂香啊。

南海路高中傳說十：108課綱對成績好的這個學校不利

老師表示，108課綱是許願池，政府對教育有任何靈感就全部丟進來，以公民課為例，所有最潮的國內外議題包括性別、平權、政治、法律都要教，然後各科變化複雜、資訊龐大到連老師都來不及更新，於是升學不再是課業的競爭，而是比誰可以掌握到最多最新的資訊。

南海路高中傳說十一：整條南海路父母都恩愛

老師說，以前在社區高中時，班上有三分之一是來自單親家庭，但本校情況卻完全不一樣，父母離異的很少，討論之後推測，可能小孩考上南海路高中對於促進夫妻感情和諧很有幫助。

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南海 108課綱

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