地震來了怎麼辦？ 南市示範校園防災避難SOP

921為國家防災日，台南市教育局今天在南區第二幼兒園舉辦校園災害防救示範演練觀摩會，藉此提升校園防災意識，建立正確地震及火災避難疏散概念

觀摩會共有公私立幼兒園約100名園長及防災教育業務相關教職員觀摩。教育局表示，為擴大防災教育宣導效益，這次示範演練模擬後甲里斷層錯動，發生芮氏規模6.0的強震，第二幼兒園雖非緊鄰地震帶，但校地空間有限，也正值校舍補強工程期間，藉此示範最真實校園環境中的防災避難SOP。

當演練警報響起，園生均依照抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」就地掩蔽，並遵循「不推、不跑、不語」原則，盡速疏散到戶外集合點；同時模擬強震造成教室內櫃體傾倒及部分工程圍籬倒塌，校方隨即啟動校園災害緊急應變組織，指派校護先行安撫受傷小朋友及包紮傷口。

另辦公室也因劇烈搖晃引發電線走火，園方也在第一時間通報消防隊，由第七大隊及德興分隊派員進行火災搶救及傷患救護等後續處置工作。

台南市教育局表示，因應今年居家火災事件頻傳，也結合觀摩演練，邀請消防局講師辦理防火宣導，向觀摩人員推廣住宅用火災警報器，建立正確居家火災求生觀念。