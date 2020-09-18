神學院教師關注同志弱勢遭解雇 法院判決校方敗訴

花蓮的玉山神學院基督教人文學系助理教授陳文珊，2016年起質疑玉山神學院內部未按規定標準發放助理教授完整薪資，加上長年來挺身支持同志、弱勢人權等異議風波，去年遭玉山神學院以「業務緊縮」為由針對性解雇，引起師生譁然。台灣高等法院花蓮分院近日判決，由陳文珊勝訴，高教工會舉行記者會表示，這對宗教學校教職員勞權有相當大的象徵意義。

高教工會引述台灣高等法院花蓮分院近日做成的109年勞上字第3號民事判決，判決書指出，神學院教師的工作明顯有從屬性，所以教師和神學院構成勞動契約，受勞動基準法保障。依勞動基準法第9條，連續續聘後已屬不定期契約。

判決書描述，玉山神學院儘管大學部招生趨緩，但研究所並無缺額，未達「業務緊縮」；玉神沒有先協助教師轉調，也未招募教師自願優退，也未提出合理標準選擇裁員對象，即針對陳文珊強制資遣，顯然未達「解雇的最後手段性」。所以此起解僱並不合法，玉神應當恢復其僱傭關係並給付期間全數薪資。