聽新聞
test
0:00 / 0:00
神學院教師關注同志弱勢遭解雇 法院判決校方敗訴
花蓮的玉山神學院基督教人文學系助理教授陳文珊，2016年起質疑玉山神學院內部未按規定標準發放助理教授完整薪資，加上長年來挺身支持同志、弱勢人權等異議風波，去年遭玉山神學院以「業務緊縮」為由針對性解雇，引起師生譁然。台灣高等法院花蓮分院近日判決，由陳文珊勝訴，高教工會舉行記者會表示，這對宗教學校教職員勞權有相當大的象徵意義。
高教工會引述台灣高等法院花蓮分院近日做成的109年勞上字第3號民事判決，判決書指出，神學院教師的工作明顯有從屬性，所以教師和神學院構成勞動契約，受勞動基準法保障。依勞動基準法第9條，連續續聘後已屬不定期契約。
判決書描述，玉山神學院儘管大學部招生趨緩，但研究所並無缺額，未達「業務緊縮」；玉神沒有先協助教師轉調，也未招募教師自願優退，也未提出合理標準選擇裁員對象，即針對陳文珊強制資遣，顯然未達「解雇的最後手段性」。所以此起解僱並不合法，玉神應當恢復其僱傭關係並給付期間全數薪資。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言