第9屆全國傑出通識教師獎 4名大學教師獲獎

第九屆全國傑出通識教育教師獎名單出爐，教育部表示，今年從44校63名參選教師中，評選出4名得獎教師，分別是中國醫藥大學副教授郭欣茹、陽明大學助理教授張立鴻、清華大學教授焦傳金，以及亞東技術學院助理教授楊佩玲。頒獎典禮暨座談會將於10月30日在教育部大禮堂舉行，得獎人將獲頒獎狀、獎座及獎金30萬元。

教育部表示，本屆4名獲獎教師各有其獨到的教學特色，郭欣茹透過文學教育讓學生從思辨過程中了解自己、與己身相繫的他者及世界，以研究學理聯結醫學與文學教學現場，優化醫療人文教學實踐。張立鴻以自己的心理學專業為工具，透過諸多日常實驗、設計體驗，引導學生將知識連結至生活經驗，貫徹通識教育在基礎教育上的意義。

至於另外兩名獲獎者，教育部說，焦傳金的課程特色之一，在於結合時事話題，例如食安議題與新冠肺炎等，透過貼近生活議題的討論，讓學生掌握生命科技與科學知識的發展，增進對生命科學內涵的認識與了解。楊佩玲則利用多元教材以及活潑生動的教學方式，打破學生原本對英文學習的刻板印象，為學生量身打造課程、教學環境。

教育部說，此獎項是授予教師個人教學獎勵的最高榮譽，具有高度的指標性意義，教育部希望藉由標舉典範，持續引領各大專校院對通識教育發展的重視，願意投注資源在校內推動通識課程教學相關革新措施，為學生營造優質的學習環境。