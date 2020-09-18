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憂學生騎到老師頭上 家長：教育部把管教權還給老師

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
家長團體上午舉行記者會，拒絕教育部沒收教師管教權 。記者潘姣琪／攝影
家長團體上午舉行記者會，拒絕教育部沒收教師管教權 。記者潘姣琪／攝影

教育部日前預告修正學生管教辦法，教師除因特殊情形，不得在下課時間管教。學生若對處罰措施提出異議，應停止處罰。家長團體今舉行記者會討論此事，他們表示，老師現在已經不太敢管教學生了，如此法定案，學生恐怕都騎到老師頭上。家長送小孩上學，學品格也是一環，呼籲教育部尊重而非限制第一線教師的管教專業。

教育部表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的修訂，原意是避免使用「禁止學生下課」的方式來處罰學生，但用字易生誤解，教育部將重新檢討該注意事項的文字內容，再行頒布。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，老師的目標是幫學生建立良好的品格和生活習慣，老師若不管教學生，學生、家長都沒受益。他說，猶太人的教育舉世聞名，他們遵循聖經，重視教育和管教，聖經箴言說「不忍用杖打兒子的，是恨惡他；疼愛兒子的，隨時管教」。

媽媽盟副秘書長單信愛表示，爸媽把孩子託付給學校，不外乎希望老師能行使父母對孩子的愛、管教和教導等責任。如今取得知識較過往容易，學校培養學生人格更是必須。

單信愛也指出，這次修法凸顯教育體系的信任危機，原本教育部應該作為老師的後盾，幫老師執行職務。若連管教都要設規定，讓老師綁手綁腳，顯示教育部不信任老師，怕剝奪學生下課的權利。

台灣性別人權維護促進協會秘書長郭大衛說，這樣的規定影響教師的權利和教學品質。如果學生對老師的管教提出異議，老師就要停止，難道是要老師負責「記錄」學生的不當行為，全部交由父母、學務處或輔導處來管教嗎？

家長團體上午舉行記者會，拒絕教育部沒收教師管教權 。記者潘乃欣／攝影
家長團體上午舉行記者會，拒絕教育部沒收教師管教權 。記者潘乃欣／攝影

教育部

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