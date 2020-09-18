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睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽
受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒球聯賽全國賽舉辦權，將與中華民國學生棒球運動聯盟共同辦理，預定明年3月21日至28日舉行，屆時將有全國58支勁旅齊聚台東。
饒慶鈴表示，「重振台東棒球鄉美名」是她任內重要的教育政策之一，去年台東小將同時代表我國參加美國小馬聯盟世界盃榮獲冠軍及亞洲U15青少棒錦標賽獲得亞軍，不僅是台東球隊整體實力的展現，更是教練在基層默默耕耘的成果，能夠爭取全國賽，亦能帶動觀光運動產業。
教育處表示，台東是全國少數縣市僅有推動五級棒球運動縣市，去年向教育部爭取改善第一、第二棒球場的整建工程經費，工期預定今年11月底完工，屆時希望能夠提供選手最好的訓練及比賽場地，進而爭取辦理國際賽及中華職棒賽事機會。
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