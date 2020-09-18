睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

教育部8月公布新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，規定下課時間不得實施管教措施等引發爭議，教部在批評聲浪下緊急宣布暫緩實施。但從國教新課綱前年在爭議聲中倉促上路，到這次輔導管教辦法引起第一線教師強烈反彈急踩煞車，都可看到教育部政策常是「從上而下、一意孤行」，未先廣徵各界意見，導致政策漏洞百出。

2020-09-18 18:55