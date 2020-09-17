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新北推動校園滿天星計畫 從學生視角防霸凌
新北市教育局今日在新店高中舉辦友善校園周「防制霸凌－校園滿天星誓師活動」，以「零容忍」、「零誤判」、「零遺憾」為目標，同時結合警政、社政及親師生力量，全方位提升校園霸凌防制成效，積極營造溫馨和諧友善校園學習環境。
副市長謝政達表示，新北市推動「防制霸凌－校園滿天星計畫」，以滿天星花卉為具體意象，藉其花語隱含關懷及星光照亮夜空的雙重意涵，期許所有人發現霸凌事件時能適時挺身而出，散發正義力量。
現場由國立臺灣藝術大學學生演出行動劇「小兵立大功」，謝政達副市長特別客串演出熱心助人的路人，呼籲每位市民看到霸凌事件時應挺身而出，勇敢向霸凌說不。同時現場也播放「拒絕霸凌 有我挺你」影片，該影片邀請形象正向活潑且亮眼的藝人陳漢典，以具個人特色之「陳教練」身份，用詼諧逗趣的方式訪談，呼籲友善校園的重要。
教育局表示，學生常為校園霸凌事件當事人，本計畫首創以學生為主體，透過辦理學生自治團體防制霸凌研習、工作坊及補助計畫，培育高中職學生主動關心及參與校園霸凌防制工作，鼓勵學生集思廣益自主提出防制霸凌的創意計畫，並可擴大運用社群媒體發起全市甚至全國性校園關懷運動，以符合「校園滿天星」計畫之實質意涵並擴大其影響層面及執行成效。
另為提高師長防制警覺性，新北市已率全國之先要求各校對於校園內發生「多欺少、強欺弱」欺凌行為，應主動告知被行為人及家長相關霸凌事件處理程序，並於得知24小時內完成通報，以減少校園霸凌事件黑數。
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