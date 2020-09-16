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教部新規 下課禁止管教學生 老師譁然

聯合報 / 記者馮靖惠／台北報導
教部參考兒童權利公約，規定老師當學生有異議時，應給學生說明機會。 圖／聯合報系資料照片
教部參考兒童權利公約，規定老師當學生有異議時，應給學生說明機會。 圖／聯合報系資料照片

教育部上月函頒新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，規定「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施管教措施」，引起基層一片譁然，指「特殊情形」難界定，恐讓教師動輒得咎。教育部回應，各校可自訂輔導管教辦法，界定「特殊情形」範圍，讓教師遵循。教育部也已研擬「自我檢核表」，年底前會提供給現場老師參考。

「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定，「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止」、「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施管教措施」，基層教師憂心，將來可能出現「違法處罰的大海嘯」。

教育部提出的修法解釋，是參考兒童權利公約，考量處罰措施對學生權益影響很大，基於兒童最佳利益及尊重聆聽兒童意見，當學生有異議時，教師應調整或暫停處罰措施，給學生說明機會。

宜蘭龍潭國小教師廖世凱說，老師會依專業輔導管教學生，國家如果不相信老師的專業，以落實兩公約為由來箝制老師，台灣的教育還剩什麼？

台中市何厝國小總務主任蔡昌樺表示，正向管教不體罰是教師共同認知。但新規定完全剝奪老師管教權，遇到特殊個案學生，老師會無法管教學生，不只影響老師個人，更會影響班級經營，更多老師最後選擇都不要管、明哲保身，最後受害的不是老師，而是全班學生。

教育部解釋，特殊情形界定無法一一列舉，老師若經充分衡酌管教措施適切性後，仍可在基於導引學生發展必要，採取原定的管教措施，但必須符合比例原則。

針對「學生有異議提出，老師要調整或停止」，新北市三峽龍埔國小教師施信源覺得很好。他指出，萬一老師有誤會、未查明，「踩個煞車聽聽孩子的說明避免錯誤懲處，是良善的。」教育部也解釋，並沒有要求老師不能維持原處罰。

教育部 台中市

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