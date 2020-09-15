中國長江學者爭議 台大教授李篤中退出台科大校長遴選

台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。李篤中今天由台科大代為發布聲明，認為自己造成台科大校長遴選程序困擾，決定退出校長遴選行列。

以下為李篤中聲明全文： 1. 為避免本案造成台灣科技大學校長遴選程序之困擾，本人已向國立台灣科技大學校長遴選委員會提出退選申請。 2. 據媒體報導本人曾於中國大陸兼職，本人依規定並未接受該類兼職合約。其中台大校方已查證本人未接受「千人計畫」兼職合約在案。 3. 本人與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。 特此說明 李篤中

台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。李篤中今天由台科大代為發布聲明，認為自己造成台科大校長遴選程序困擾，決定退出校長遴選行列。圖／取自台大官網

【中央社／台北15日電】

媒體報導，有意參與台灣科技大學校長遴選的李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」。李篤中今天發表聲明澄清，並向台科大校長遴選委員會提出退選申請。

「鏡週刊」今天報導，台科大近期展開校長遴選，有意參選者之一的台大化工系教授李篤中，遭指控疑似曾名列2006年度中國長江學者獎勵計畫、千人計畫，接受哈爾濱工業大學聘任至少3年，長年拿中國經費做研究，引發其他學者質疑。

李篤中今天透過台科大校方發表退選聲明，聲明提到為避免此案造成台科大校長遴選程序的困擾，他已向台科大校長遴選委員會提出退選申請。

李篤中表示，媒體報導他曾於中國大陸兼職，他依規定並未接受該類兼職合約，而他擔任教職的台大校方已查證他未接受「千人計畫」兼職合約在案；他與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。