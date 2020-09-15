快訊

塵埃落定！美媒：川普15日批准甲骨文收購TikTok提案

李篤中疑違法參與中國研究計畫 教育部立案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國長江學者爭議 台大教授李篤中退出台科大校長遴選

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。李篤中今天由台科大代為發布聲明，認為自己造成台科大校長遴選程序困擾，決定退出校長遴選行列。

以下為李篤中聲明全文：

1. 為避免本案造成台灣科技大學校長遴選程序之困擾，本人已向國立台灣科技大學校長遴選委員會提出退選申請。

2. 據媒體報導本人曾於中國大陸兼職，本人依規定並未接受該類兼職合約。其中台大校方已查證本人未接受「千人計畫」兼職合約在案。

3. 本人與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。

特此說明

李篤中

台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。李篤中今天由台科大代為發布聲明，認為自己造成台科大校長遴選程序困擾，決定退出校長遴選行列。圖／取自台大官網
台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」、列千人計畫名單等，引發爭議。李篤中今天由台科大代為發布聲明，認為自己造成台科大校長遴選程序困擾，決定退出校長遴選行列。圖／取自台大官網

【中央社／台北15日電】

媒體報導，有意參與台灣科技大學校長遴選的李篤中，被爆出曾受聘中國「長江學者」。李篤中今天發表聲明澄清，並向台科大校長遴選委員會提出退選申請。

「鏡週刊」今天報導，台科大近期展開校長遴選，有意參選者之一的台大化工系教授李篤中，遭指控疑似曾名列2006年度中國長江學者獎勵計畫、千人計畫，接受哈爾濱工業大學聘任至少3年，長年拿中國經費做研究，引發其他學者質疑。

李篤中今天透過台科大校方發表退選聲明，聲明提到為避免此案造成台科大校長遴選程序的困擾，他已向台科大校長遴選委員會提出退選申請。

李篤中表示，媒體報導他曾於中國大陸兼職，他依規定並未接受該類兼職合約，而他擔任教職的台大校方已查證他未接受「千人計畫」兼職合約在案；他與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。

校長遴選 台科大

延伸閱讀

台科大校長遴選爆赴中兼職 教部要求揭露資訊

教師升等審查擬修法遭質疑 教育部：介入有前提

我高中生閱讀量僅歐美10％ 台科大勉新生多讀書練思辨

影／捷克議長團與科大交流 深化2所姊妹校交流

相關新聞

李篤中疑違法參與中國研究計畫 教育部立案調查

媒體報導，台大化工系教授李篤中疑似違法參與中國政府出資的研究計畫。教育部今天晚間表示，目前尚查無相關報部許可紀錄，已接獲...

中國長江學者爭議 台大教授李篤中退出台科大校長遴選

台科大校長廖慶榮即將卸任，該校近日展開校長遴選。其中，有意參與台科大新任校長遴選的台灣大學化工系特聘教授、台科大前副校長...

【為師好難／上】下課不得管教學生 教部新規讓老師集體崩潰

「你們兩個上課請不要聊天！」「老師，我不喜歡你說話的口氣，請立即調整。」、「這次規定的作業沒寫的請你起立⋯」「老師，我覺得在全班同學面前站起來會讓我有羞辱感，請馬上停止。」這些師生對話，將來可能都會出現在中小學的教學現場。

李篤中疑赴中兼職 教部：由台大教評會審議

媒體報導，有意參與台灣科技大學校長遴選的李篤中，被爆疑似曾到中國大陸兼職。教育部表示，如違反兼職規定，將由服務學校（台灣...

影／特教生「以沙代雪」勤練雪鞋 苗栗特教學校勇奪5金

苗栗特殊教育學校24名學生參加特殊冬季奧運雪鞋比賽選拔，一舉贏得5金7銀5銅佳績，其中王歆茹、陳思樺2人更被選為代表隊，...

新竹市三民國小復興樓啟用 兩層樓滑梯學生好樂

新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，超過一甲子歷史的復興樓於今天啟用，是竹市新校園運動系列第一座打破圍牆、融合社區的...

影／國小師業配所得捐弱勢被檢舉：3萬換108萬 值得繼續做

基隆市長樂國小國小老師沈雅琪經營粉專「神老師&神媽咪」有10多萬粉絲，經常分享許多教學經驗，很多廠商找她業配，業配所得她...

109年農漁民子女助學金開放申請 最多可領1.3萬元

為協助農漁民子女繼續升學就讀高中職及大專校院，農委會設立助學金，109學年度第一學期農漁民子女助學金於9月16日開始受理...

影／企業捐2000公升洗手乳 中市40所小學受益

新冠肺炎疫情肆虐全球，企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣、台中市議員...

接觸同性教材沒問題 家長籲注重小孩性別教育

針對有部分家長團體抗議教育部選列含同志議題的繪本《國王與國王》作為小學選書，小民參政歐巴桑聯盟帶著許多小孩及偕同多個民間...

「國王與國王」惹議 挺同家長團體提四訴求要教部堅持

教育部選列「國王與國王」繪本為小學推動新生閱讀推廣計畫的選書之一，引發支持同婚與反同婚家長團體論戰。小民參政歐巴桑聯盟號...

高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

申請大學入學，不乏有學生請槍手寫資料，形成另種「假論文」，為了防偽，就有醫學、牙醫系把資料審查的分數降低，提高面試分數。...

熱門新聞

影／國小師業配所得捐弱勢被檢舉：3萬換108萬 值得繼續做

中國長江學者爭議 台大教授李篤中退出台科大校長遴選

高英工商獲國際安全學校認證 贈通勤學生腳踏車安全帽

高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

台科大校長遴選爆赴中兼職 教部要求揭露資訊

先停招再停辦 稻江開學200人註冊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。