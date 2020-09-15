快訊

宜蘭1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市三民國小復興樓啟用 兩層樓滑梯學生好樂

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
三民國小復興樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。圖／新竹市政府提供
三民國小復興樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。圖／新竹市政府提供

新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，超過一甲子歷史的復興樓於今天啟用，是竹市新校園運動系列第一座打破圍牆、融合社區的重建校舍，四層樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。

市府教育處指出，三民國小復興樓興建於1958年，無地樑設計且耐震係數較低，影響學生就學安全，自2017年8月停止使用，由於學校周遭社區林立，入學需求大，校舍無法容納全數學區的學生，市府投入1億5千萬元新增26間教室、電腦教室、健康中心及校史室，目前三民國小全校70班，學生總數2057人，盼透過重建增加教室數量滿足學區入學需求。

教育處指出，改善老舊及不安全的教育環境是市府最重要的教育任務，已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境。

三民國小今舉行復興樓啟用典禮，市長林智堅到場參與剪彩儀式，並參觀復興樓與學生親切互動，還有許多孩子從溜滑梯滑下來，感受全新的校園空間。

林智堅說，復興樓工程由新銳建築師林柏陽操刀，在設計上發揮巧思，建築空間線條俐落，除提供學生更安全的學習環境，更提升整體景觀設計，打破圍牆，串連社區與校園，還有兩層樓高的溜滑梯，讓上課教室與下課遊樂場零距離，抬頭望則是寬闊的天井，該空間讓學生在學習上更加舒適、減少壓力、增加興趣，復興樓不僅是美感建築，也真正落實理想的知識遊樂地。

三民國小校長陳智龍說，改建復興樓除提升安全性，該樓更可作為連接校園的橋樑，弭平原高低不同的樓層，連接校內四棟大樓，成為完美的無障礙空間，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，提供社區居民更多活動空間，讓三民國小成為社區的共享基地，創造更多教育的可能性。

三民國小復興樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。圖／新竹市政府提供
三民國小復興樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。圖／新竹市政府提供

建築 溜滑梯

延伸閱讀

竹市屋頂光電 年減碳逾12座大安森林公園

不迷路好方便 林智堅開箱指標導覽系統與左岸景觀公廁

沒了天際電纜線雜亂路牌 84歲新竹專賣局重現天日

綠營2022北市長選舉沒希望了？周玉蔻點名「這些人」選不上

相關新聞

國小師業配所得捐弱勢被檢舉：3萬換108萬 值得繼續做

基隆市長樂國小國小老師沈雅琪經營粉專「神老師&神媽咪」有10多萬粉絲，經常分享許多教學經驗，很多廠商找她業配，業配所得她...

影／特教生「以沙代雪」勤練雪鞋 苗栗特教學校勇奪5金

苗栗特殊教育學校24名學生參加特殊冬季奧運雪鞋比賽選拔，一舉贏得5金7銀5銅佳績，其中王歆茹、陳思樺2人更被選為代表隊，...

109年農漁民子女助學金開放申請 最多可領1.3萬元

為協助農漁民子女繼續升學就讀高中職及大專校院，農委會設立助學金，109學年度第一學期農漁民子女助學金於9月16日開始受理...

影／企業捐2000公升洗手乳 中市40所小學受益

新冠肺炎疫情肆虐全球，企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣、台中市議員...

新竹市三民國小復興樓啟用 兩層樓滑梯學生好樂

新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，超過一甲子歷史的復興樓於今天啟用，是竹市新校園運動系列第一座打破圍牆、融合社區的...

「國王與國王」惹議 挺同家長團體提四訴求要教部堅持

教育部選列「國王與國王」繪本為小學推動新生閱讀推廣計畫的選書之一，引發支持同婚與反同婚家長團體論戰。小民參政歐巴桑聯盟號...

接觸同性教材沒問題 家長籲注重小孩性別教育

針對有部分家長團體抗議教育部選列含同志議題的繪本《國王與國王》作為小學選書，小民參政歐巴桑聯盟帶著許多小孩及偕同多個民間...

高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

申請大學入學，不乏有學生請槍手寫資料，形成另種「假論文」，為了防偽，就有醫學、牙醫系把資料審查的分數降低，提高面試分數。...

藝術難與教育結合？ 文化體驗教育媒合成功率不到四成

文化部為促進文化藝術與教育資源整合，兩年前啟動文化體驗教育計畫，補助藝文團體走入校園或帶學生進入藝文場所，進行藝文體驗。...

先停招再停辦 稻江開學200人註冊

嘉義縣稻江科技暨管理學院今年五月無預警宣布八月起停辦，教育部命令該校朝先停招再停辦，期間須正常辦學，維護學生受教權。昨天...

中信攜手北市 校園推反毒VR

為協助青少年建立反毒觀念，中國信託反毒教育基金會推出全台首套「素養導向」的反毒ＶＲ軟體「美麗心視界─小安的選擇」，昨與台...

高中研習營教活用英語 首增弱勢生名額

為推動2030雙語國家政策，教育部參考美國高中生夏令營模式，舉行暑期英語研習營隊，規劃活用課程提升學生英語能力，今年也首...

熱門新聞

國小師業配所得捐弱勢被檢舉：3萬換108萬 值得繼續做

高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

台科大校長遴選爆赴中兼職 教部要求揭露資訊

高英工商獲國際安全學校認證 贈通勤學生腳踏車安全帽

先停招再停辦 稻江開學200人註冊

名主持人送來千株蝴蝶蘭 同安國小將成蘭花校園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。