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新竹市三民國小復興樓啟用 兩層樓滑梯學生好樂
新竹市三民國小是招收超過兩千人的大學校，超過一甲子歷史的復興樓於今天啟用，是竹市新校園運動系列第一座打破圍牆、融合社區的重建校舍，四層樓建築為簡約灰色調，並打造透光天井、穿透式圍欄，建築還設置兩層樓溜滑梯，跳脫僵固的校舍風格。
市府教育處指出，三民國小復興樓興建於1958年，無地樑設計且耐震係數較低，影響學生就學安全，自2017年8月停止使用，由於學校周遭社區林立，入學需求大，校舍無法容納全數學區的學生，市府投入1億5千萬元新增26間教室、電腦教室、健康中心及校史室，目前三民國小全校70班，學生總數2057人，盼透過重建增加教室數量滿足學區入學需求。
教育處指出，改善老舊及不安全的教育環境是市府最重要的教育任務，已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境。
三民國小今舉行復興樓啟用典禮，市長林智堅到場參與剪彩儀式，並參觀復興樓與學生親切互動，還有許多孩子從溜滑梯滑下來，感受全新的校園空間。
林智堅說，復興樓工程由新銳建築師林柏陽操刀，在設計上發揮巧思，建築空間線條俐落，除提供學生更安全的學習環境，更提升整體景觀設計，打破圍牆，串連社區與校園，還有兩層樓高的溜滑梯，讓上課教室與下課遊樂場零距離，抬頭望則是寬闊的天井，該空間讓學生在學習上更加舒適、減少壓力、增加興趣，復興樓不僅是美感建築，也真正落實理想的知識遊樂地。
三民國小校長陳智龍說，改建復興樓除提升安全性，該樓更可作為連接校園的橋樑，弭平原高低不同的樓層，連接校內四棟大樓，成為完美的無障礙空間，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，提供社區居民更多活動空間，讓三民國小成為社區的共享基地，創造更多教育的可能性。
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