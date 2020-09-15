國小師業配所得捐弱勢被檢舉：3萬換108萬 值得繼續做

基隆市長樂國小國小老師沈雅琪經營粉專「神老師&神媽咪」有10多萬粉絲，經常分享許多教學經驗，很多廠商找她業配，業配所得她都指定學校資源班讓廠商捐助，去年10月開始到今年9月總共捐助108萬元，但遭人向教育部檢舉，恐被懲處。沈老師今天現身說明，她說，如果違規了，年度考績乙等獎金剩一半，「少了3萬元但可以換108萬元，我覺得很值得，會繼續做，但會調整一下做法。」

市府教育處副處長陳副淑貞表示，經市府瞭解，沈老師確實有經營業配事實，然係出於良善動機，是否為不當兼職，市府將督請學校依公立各級學校專任教師兼職處理原則審認辦理，後續亦將協助沈師以正式管道持續這股正向力量，避免爭議發生。

沈雅琪今天受訪說，她臉書粉絲頁有十多萬人，很多廠商找她業配，請業配的稿費直接捐到學校，去年到現在共十多檔，108萬，有一檔是克寧奶粉，她送72瓶奶粉，她開車到5個學校送給學生；還有一個廠商給30多組年菜，還有8萬多紅包，她分給低收的孩子可以過年。

沈表示，在和廠商談時，就直接提供學校的戶頭，她沒有收過現金，直接請廠商匯到學校或協會帳戶。她沒有生氣和難過，只是有點緊張，她擔心以後是不是會影響後續學校的捐助，因為計畫都訂好了，這些跟她申請的學校沒法拿到錢。

沈雅琪指出，接下來想遠一點可能的懲處，如果違規了，年度考績乙等獎金剩一半，「少了3萬元但可以換108萬元，我覺得很值得。」

什麼樣的理由讓她如此堅持？因為自己的女兒是身心障礙的孩子，帶她去復健時看到很多辛苦的家庭和孩子，輔具都很貴，一台輪椅就要數萬元，矯正鞋要數千元，有些家庭很難申請到這些經費，對家庭是一筆很大的負擔，但每隔幾年就要換。

她感嘆，可能教育經費真的不足，很多資源班老師申請經費就是下不來，或者緩不濟急，因此業配的錢是捐給各學校資源班，買輔具、教育，就像她的小孩受到幫助一樣。

「我會繼續做，但會調整，不要違法，放棄這個力量太可惜，她還是很喜歡在學校教學」沈雅琪說，如果容不下她，她就會走了，她教20多年了。

沈雅琪日前在臉書貼文，「前兩天有3位特教老師跟我申請點讀筆，才發現點讀筆都發完了，立刻詢問下一檔業配的廠商，是否可以由他們購買點讀筆捐給特教老師們？你滋美得經過討論才幾分鐘就答應了，跟STARQ點讀筆廠商聯繫上，當天就幫我寄點讀筆給特教老師。」她還說，「15台印表機發給15個機構及學校，又有3個學校跟我申請，我也協調了一個廠商打算用業配稿費購買後，請Epson直接出貨。」

沈雅琪在臉書表示，「從去年10月開始到現在不到1年，我請業配廠商捐到學校資源班的錢超過100萬，給好多學校幫助，我知道業配違反規定，只要牽涉商業行為就是不行，所以我申覆書上第一條就寫著本人確認受檢舉之業配行為一事是事實。但是我不想放棄，違反規定大概就是記過、考績乙等，如果是這樣，考績獎金減半，用我的3萬多獎金換100萬捐款，我覺得很值得。」