後疫情時代數位學習夯 線上學習怎樣最有效？

後疫情時代，數位學習蔚為風潮，許多學生對這樣的學習模式已不陌生。線上學習讓學生時間運用更彈性，也可提升自主管理的能力，更能透過網路輕鬆掌握包羅萬象的豐富資源。然而，坊間線上學習平台眾多，家長在為國高中孩子選擇線上學習課程時，須注意哪些要點？

▲線上學習讓學生時間運用更彈性，也可提升自主管理的能力。 圖／三貝德數位文創 提供

補教名師呂捷老師指出，「很多家長以為買了產品給孩子，孩子的成績就會變好，其實，家長初期的陪伴，幫助孩子建立習慣很重要。其次，老師採取什麼樣的授課風格？能不能引發孩子的興趣？這也會影響學習成效。」

以台灣最大教育集團三貝德所推出的數位學習平台「升學王」為例，網羅40位業界名師以及數百位專業學習顧問，培育出5千名的學霸進入明星志願學校。呂捷老師表示「老師教得好，學生就會感覺上課時間過得很快，而且老師說的都有考出來！」也提到自己在業界算是晚輩，前輩們能夠在各縣市火車站開課，都受過市場殘酷的挑戰，教得不生動精彩，第一排穿著名校制服的學生直接趴下去睡 ! 名師們豐富的經驗值與精準度，也應用到錄製線上課程的過程，針對學生特別容易聽不懂或昏睡的章節，會特別詳細解說和引發學習興趣。

▲補教名師呂捷(中)建議家長初期要陪伴孩子線上學習，建立良好習慣。 圖／三貝德數位文創 提供

家長在選擇線上學習平台前，除了要求內容面，有超強師資能吸引學生，帶動學習意願; 也會考量科技面，是不是結合教育大數據及智慧科技，幫助孩子掌握自己與目標校系的距離，即時建議幫助修正。

三貝德集團檢視了學生對上路滿周年的108課綱的適應狀況，發現有高達71.9％的學生對如何因應新課綱感到困惑，對此，三貝德集團歷時3年、耗資2億元，打造「升學王3.0」全新升級系統，創建獨家智慧學習歷程平台，幫助學生全方位贏戰108課綱升學制度。108課綱專家張財銘博士指出：「新課綱的學科與學習歷程檔案在申請學校的分數上約各佔50%，升學王3.0不僅可以協助學生做紀錄，還能比較各大學科系的採計方向，例如，同樣是牙醫系，有些大學會採計藝術類課程的學習成果，有些大學不採計。藉由系統幫助升學王會員每學期訂定目標、用系統化的方式記錄、審視內容及採計方向，並且量身訂做專屬實施計畫，減輕學生及家長面對升學的壓力與負擔。」張財銘博士建議家長「超前部署」，從國中就開始了解孩子的興趣領域，並善用升學王「雲端管家」盤點學習進度，在關鍵時刻陪伴孩子做決策。

▲108課綱專家張財銘博士建議家長「超前部署」，善用升學王盤點學習進度。 圖／三貝德數位文創 提供

家長們在決策過程中，最終的考量通常在於價值與價格的認知平衡。升學王3.0上市完全針對108課綱設計，並推出加值回饋約56折，3年10科NT$68,800線上課程，加購參考書籍(NT$10,000)、加購資優超值包，包含探索營隊與小論文輔導與線上家教服務(NT$30,000)，協助家長與學生在後疫情時代，透過數位科技落實以學生為主體的學習模式，讓每一位學生都能創造並實踐自己專屬的學習歷程，呼應108課綱「適性揚才」的理念。

▲升學王3.0系統涵蓋學科+非學科 (學習歷程)，為108課綱全方位數位學習專家。 圖／三貝德數位文創 提供