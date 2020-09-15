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影／企業捐2000公升洗手乳 中市40所小學受益

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣、台中市議員張瀞分、陳本添今日轉贈給40所小學。記者余采瀅／攝影
企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣、台中市議員張瀞分、陳本添今日轉贈給40所小學。記者余采瀅／攝影

新冠肺炎疫情肆虐全球，企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣、台中市議員張瀞分、陳本添今日轉贈給豐原、東勢、新社、石岡及和平等5區，共有40所小學受益。

江啟臣表示，「沒事多洗手，多洗手沒事！」防疫的工作不能鬆懈，尤其現在剛開學沒多久，很多學校都需要防疫的資源，這次感謝企業界的善心人士有感學校防疫的需求，提供2000公升的洗手乳給豐原、山城地區的小學，未來他也會持續爭取，讓防疫的工作做得更好。

南陽國小校長楊朝銘說，學校的防疫工作沒有放鬆，一直戰戰兢兢的在做，包括從一早的量體溫、進校門的檢測，進到班級要洗手，這些工作都紮紮實實的在做，捐贈洗手乳是幫助、也是提醒，回去會再次交代小朋友好好使用。

楊朝銘說，南陽國小每月花在香皂及洗手乳的採購高達千元，累積下來也是不小的數目，洗手乳捐贈不嫌多，愈多愈好。往年這個時期，南陽國小幼兒園總會有幾個班級因腸病毒停課，今年因防疫推展洗手，今年都沒有停課班級，顯示落實洗手對小朋友健康有非常正向的幫助。

由於洗手乳數量龐大，在地的電視台知道後也特別響應活動，自願擔任運送的工作，讓不少學校鬆了一口氣。

企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣今日轉贈給40所小學。記者余采瀅／攝影
企業捐贈2000公升洗手乳給台灣新世代關懷協會，由立委暨台灣新世代關懷協會理事長江啟臣今日轉贈給40所小學。記者余采瀅／攝影

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