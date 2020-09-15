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高中自主學習玩真的 老師：切忌成「假論文」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高中自主學習課程愈來愈重要，影響到大學的申請。記者鄭惠仁／攝影
高中自主學習課程愈來愈重要，影響到大學的申請。記者鄭惠仁／攝影

申請大學入學，不乏有學生請槍手寫資料，形成另種「假論文」，為了防偽，就有醫學、牙醫系把資料審查的分數降低，提高面試分數。老師說，自主學習應多給學生空間，老師只是從旁輔導，不要介入，若學生未來申請學校時找槍手，或是文抄公，上系統了就會穿幫，可能連錯字的位置都一樣，影響到申請的機會。

課綱實施後，學習歷程成為申請大學重要的學習依據，也關係到能否申請上理想的學校或學系。不過，論文可造假，學習歷程也可以造假，蒙騙評審委員。

台南女中教務主任胡瑞原說，也因為申請的資料可造假，已有部分大學的醫學、牙醫等科系降低書面審查資料的分數比重，提高面試分數。自主學習可看到學生的自我規畫、自制與探索能力，也是未來重要的學習歷程依據，若連學習歷程都假他人之手或是抄來，當進入系統後，可能一經比對就會穿幫，將影響到學校的申請。

自主學習實施1年多來，仍有學校為了方便，採強制性的自主學習方式，如限制在教室或指定地點學習，甚至給議題，非學生的發想。胡瑞原認為，自主學習就是要鼓勵學生多嘗試，即使有錯誤也無所謂，因為錯誤就是學習，建議老師在旁輔導即可，無須介入，讓學生在探索中找出正確方法，才是自主學習的目的。

面試 牙醫 課綱

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