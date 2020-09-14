高中研習營教活用英語 首增弱勢生名額

為推動2030雙語國家政策，教育部參考美國高中生夏令營模式，舉行暑期英語研習營隊，規劃活用課程提升學生英語能力，今年也首度保留弱勢生參加名額。

教育部國民及學前教育署表示，高中暑期研習營推動至今逾10年，往年分別安排在北、中、南區舉行，自108學年度起新增東區場；研習營除了本國師資，還有外籍教師共同進行全英語教學，規劃輕鬆有趣的活用課程，協助學生提升英語能力。

國教署指出，受疫情影響，109學年度活動順延至10月17日至11月1日舉辦，由政大附中（北區）、彰化女中（中區）、北港高中（南區）、台東女中（東區）承辦；為協助弱勢生獲得更多英語學習資源，今年特別提供名額給各校推薦原住民、新住民、英語弱勢、經濟弱勢等學生優先參加。

北區營隊課程透過「沉浸式學習法」，強化學員英語實際運用能力，除了著重英語流利溝通，也重視學生的社交能力、文化學習等。中區營隊則與嶺東科技大學合作，課程包含時下最夯的「偽出國」英語情境教學及國際禮儀晚宴體驗，並運用校園空間，進行英語尋寶探索活動。

南區營隊與雲林科技大學合作，除了旅遊英文、節慶文化等室內課程外，也安排校園巡禮及戶外活動，所有課程活動及學生互動均採全英語進行。 東區營隊則與遊戲英語劇團合作，以英語話劇方式規劃系列課程，透過閱讀劇本、闖關遊戲等課程，以自然活潑方式強化學員開口說英語的信心。

國教署表示，英語學習不同於其他學科，聽、說、讀、寫能力必須均衡發展，並提升活用機會，才能不斷進步，未來將遵循「2030雙語國家」政策，投入更多教育資源並研議多元且有效的英語學習管道，協助學生培養良好的英語能力。