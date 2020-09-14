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嘉縣稻江科大停招後今開學 已有200多人完成註冊

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院時尚美容藝術管理學系大四學生因僅剩基礎學分，不願接受校方安置，選擇原校畢業。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院時尚美容藝術管理學系大四學生因僅剩基礎學分，不願接受校方安置，選擇原校畢業。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣稻江科技暨管理學院今年5月無預警宣布8月停辦，教育部不同意命令停招，校方及教育部按學生意願安置他校，只剩400多人不接受安置，今天開學、加退選課，到校學生數量極少，多堂教室空蕩蕩，校方表示，目前已有200多人完成註冊，如學生1周內未表達就學意願，將寄通知函協助辦理退學手續。

稻江科技暨管理學院總務兼學務長龍元海表示，學校依私立學校法等相關法令及教育部規範宣布停招，已完成2場全校教職員安置說明會，並請教育部協助學生安置，剩下不願接受安置的學生，校方也依規定寄出註冊通知函，目前約有4成以上，100多位4年級學生希望原校畢業。

時尚美容藝術管理學系大四學生表示，他們班上同學多是出社會後返校念大學，為了拿到大學學位，許多同學須從彰化、台中開車到校上課，非常辛苦，因只剩基礎學分，也希望可原校畢業，選擇不安置到他校。

稻江學院停辦方向規畫還須等董事會及教育部討論後統一公告，知情人士表示，記得學校剛創立時，1學期可吸引4、5000人到校就讀，想上課的同學有些還須靠關說才進得來，現在各大學面臨少子化影響，學生數越來越少，尤以私立大學最嚴重，紛紛面臨停招、停辦，令人不勝唏噓。

嘉義縣稻江科技暨管理學院今天開學，因剛進行加退選課，許多堂選修課教室沒有學生。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院今天開學，因剛進行加退選課，許多堂選修課教室沒有學生。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院今天開學，學生到校進行加退選課。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院今天開學，學生到校進行加退選課。記者陳玫伶／攝影

教育部 返校 嘉義

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