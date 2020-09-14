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嘉縣稻江科大停招後今開學 已有200多人完成註冊
嘉義縣稻江科技暨管理學院今年5月無預警宣布8月停辦，教育部不同意命令停招，校方及教育部按學生意願安置他校，只剩400多人不接受安置，今天開學、加退選課，到校學生數量極少，多堂教室空蕩蕩，校方表示，目前已有200多人完成註冊，如學生1周內未表達就學意願，將寄通知函協助辦理退學手續。
稻江科技暨管理學院總務兼學務長龍元海表示，學校依私立學校法等相關法令及教育部規範宣布停招，已完成2場全校教職員安置說明會，並請教育部協助學生安置，剩下不願接受安置的學生，校方也依規定寄出註冊通知函，目前約有4成以上，100多位4年級學生希望原校畢業。
時尚美容藝術管理學系大四學生表示，他們班上同學多是出社會後返校念大學，為了拿到大學學位，許多同學須從彰化、台中開車到校上課，非常辛苦，因只剩基礎學分，也希望可原校畢業，選擇不安置到他校。
稻江學院停辦方向規畫還須等董事會及教育部討論後統一公告，知情人士表示，記得學校剛創立時，1學期可吸引4、5000人到校就讀，想上課的同學有些還須靠關說才進得來，現在各大學面臨少子化影響，學生數越來越少，尤以私立大學最嚴重，紛紛面臨停招、停辦，令人不勝唏噓。
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