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數學題目暗諷「客家人摳門」 家長傻眼：考慮換補習班

聯合新聞網 / 綜合報導
購物示意圖。圖片來源／ingimage
購物示意圖。圖片來源／ingimage

在傳統刻板印象內，客家人較為勤儉持家，網路上許多人會以客家人開玩笑，揶揄客家人小氣，有時開玩笑無妨，但將此納入數學習題內，恐有些不妥。有網友表示，補習班老師出題疑似歧視客家人，讓他傻眼表示「這不算數學題目吧？」，網友質疑客家人礙到老師嗎？

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，小孩的補習班老師日前傳訊給他，告知「昨天數學課有條題目答不出來，想請你們協助一下」，他回應「請問是什麼題目呢？」

老師敘述題目為「超市裡有三中品牌的鮪魚罐，A牌300g，固定量260g，售價45元、B牌270g，固定量230g，售價39元、C牌360g，固定量320g，售價48元，請問『身為客家人』的小明會購買哪一牌呢？（5分）」

該網友回覆「這不算數學題目吧？如果是我我會選擇好吃的買」，老師則回應「但題目中的小明是客家人喔，所以只需要算出買哪一牌划算！」

老師的說法讓該網友相當傻眼，直言「答案是什麼我真的不知道，我只會買喜歡吃的，這應該不算數學題目吧？考慮換間補習班」。

網友貼出與補習班老師的對話，讓他相當傻眼。圖／取自臉書
網友貼出與補習班老師的對話，讓他相當傻眼。圖／取自臉書

此題目讓其他網友也很不解，留言「歧視客家人嗎？」、「為什麼要強調客家人？」、「這是數學題沒錯啊，不過為什麼要扯客家人？」、「客家人礙到你嗎？」、「是不是⋯教育方向好像不太健康⋯⋯」、「這是迷因考題嗎⋯」。

有網友痛批「這是在暗喻客家人很摳門嗎？客家人礙到老師你了嗎？題目要嘛就直接說『哪個最便宜』」。

另外還有許多網友開玩笑表示「我們客家人很勤儉持家，是不會去買罐頭的」、「我們客家人如果是罐頭，都等賣場打折看那個折比較多才會買」、「我是客家人，我只會買好吃的」。

數學 客家文化

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