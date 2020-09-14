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室內空品自主管理標章徵選 總獎金10萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署徵選室內空氣品質自主管理標章。圖/環保署提供
環保署徵選室內空氣品質自主管理標章。圖/環保署提供

為提升公共場所室內空氣品質自主管理，9月15日上午10時至10月15日中午12時期間，環保署將舉辦「室內空氣品質自主管理標章」徵選活動，開放全國高中職、大專院校、研究所學生組隊報名，總獎金達10萬元。

環保署表示，希望透過公開徵選具創意、易辨識的標識，未來將作為識別室內空氣品質自主管理成效的標章，提供公眾使用場所張貼，宣導推廣室內空品自主管理的效益與精神。

活動參賽對象以高中職、大專院校及研究所在學學生為限，並以組團方式進行室內空氣品質自主管理標章徵選，每組團隊成員2至5人為原則，團隊成員不限於同一學校，且每位參加者僅限參加一隊。

參賽隊伍於報名截止前上傳作品及相關文件至活動報名網站（https://iaq.epa.gov.tw/logovote/Default.aspx）即可完成報名，邀請具有美術設計、環境工程、環境保護及教育宣導等專業背景的專家學者擔任徵選活動評選委員。分初審及決審二階段評審，進入決審的參加團隊在現場進行10分鐘發表，呈現方式不拘，就有機會得到最高5萬元獎金。

環保署指出，設計室內空氣品質自主管理標章，以結合好空氣「清新」、「乾淨」的概念，將標章分為兩種等級，參選作品共須繳交一組兩種標章（未達兩種者不予列入評審作品），如「優良」或「良」等，分級但2個用語亦可由設計創作者自行發想，預計11月底公布獲獎名單。

空氣品質 環保署

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