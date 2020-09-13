大學考試哪年能開放計算機？ 教育部長說不出期程

按108課綱規畫，高中數學要融入計算機教學，但教育部長潘文忠未允許大學入學考試開放計算機，也不敢說明開放期程。大學招聯會匯集20名大學教務長意見，全數反對納計算機。第一線高中數學教師表示，考試領導教學是世界趨勢，若不開放計算機，現行高二教科書約三分之一內容形如廢紙，新課綱強調的素養也難落實。

台南市北門高中數學教師紀志聰說，高中數學課綱有三分之一的條目要融入計算機教學，當中又以三角函數、指對數兩單元為主，都是高二範圍。新課綱第二年已起跑，目前全國僅一成六的高中開放考試帶計算機，許多教科書內容都派不上用場。

不少外界人士認為「大考不考，數學教師平時還是可以教計算機」，但編寫數學課綱的台灣大學數學系教授張鎮華說，評量是教學的延伸，如果平常教計算機，但評量不能用，就好像平時用槍加強射擊訓練，但上戰場卻只能徒手殺敵。

中央大學數學系副教授單維彰說，他觀察美國、英國、愛爾蘭的教學和考試制度，考試領導教學是國際趨勢。鄰近的亞洲國家中，新加坡、香港也都將計算機納為大考工具，南韓也正積極推動繪圖型計算機納入大考。

單維彰說，計算機是重要的數學輔助學習的工具，能幫助絕大部分學生建立數感，提高學習興趣。過往的數學教育研究發現，計算機納入教學與否，對前段學生沒有顯著影響，因為有、無計算機，他們都能算出答案。但計算機能提升後段學生的數學學習成效。

紀志聰舉例，中學數學常有許多抽象符號，比如「根號2加根號3」。對計算能力較弱的學生來說，他們永遠搞不懂此數值大小。腦中若累積太多艱澀的符號，就容易直接放棄數學。他在課堂中教學生用計算機，學生輕鬆得出根號2加根號3約等於3.1，他就明白此數值大小，也就是有了數感，能將數學課所學融入生活。

本報掌握，一群數學領域教師近日與潘文忠討論開放計算機的可能性，會議中潘文忠不敢答應開放期程。不只教育部，由國內各大學教務長組成的大學招聯會也不支持大考開放計算機。招聯會執行秘書戴念華指出，大學盼從數學成績看出學生的邏輯表現，但他們不認為計算機能協助達成此目標。