為學前特教加值 教育部設講師人才庫助增專業知能

為加強學前特殊教育品質，教育部國教署建立專業講師人才庫，利用暑假培訓49位核心課程宣講員，以及培訓320名幼兒園教師，10月將舉辦進階課程協助教師增能，讓特殊需求幼兒在更良好的特教環境成長。

教育部訂定108至112學年度特殊教育推動計畫，國教署提供各類學前特殊教育補助費外，109學年度更以增進幼教與特教教師共同進行融合教育的教學與輔導為推動目標。國教署暑期也舉辦學前特教知能核心課程宣講員培訓，初步培訓49名幼教領域專家學者與教師，並建立專業講師人才庫名單，作為各縣市政府未來辦理相關核心課程的重要參考。

國教署表示，8月分別於新北市、桃園市、台中市和台南市舉辦4場次的幼兒園教保服務人員「課程教學調整及團隊合作」核心課程，由大學教授與幼兒園教師合作授課，著重專業對話與經驗交流，兼具理論與實務，培訓320名幼兒園教師，並將於今年10月間舉辦進階課程，以教學現場實例深入檢視與分享，強化教師專業知能。

國教署也請各縣市政府針對學前階段鑑定安置、跨專業合作諮詢、資源整合等融合教育相關議題，參考學前特教核心課程宣講員人才庫遴聘人員開設相關課程，提供轄內幼兒園教師更多增能機會，讓適性鑑定安置和專業合作更落實，也讓學前特殊教育教學環境更優質。

國教署表示，教育部除了陸續投入經費協助地方政府辦理教師進修，還規畫「融合課程教學調整及團隊合作」、「心評人員培訓」及「幼教專業增能」等系列課程，鼓勵地方政府依在地需求規畫。

109學年度起也增加補助幼兒園教師組織專業社群，鼓勵教師與特教專業人員進行專業交流，建立更友善的融合教育環境。